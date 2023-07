Pohřbí Kunderu v Brně, nebo ve Francii? Podoba rozloučení je zatím nejasná

Spisovatel letos v rodném Brně otevřel knihovnu Milana Kundery. Jestli bude v největším moravském městě i smuteční ceremoniál, ale není podle Fleischmanna jasné.

„Podle informací, které mám od Věry Kunderové, si Milan Kundera přál být pohřben v Brně. Jakým způsobem se to bude dít, nevím. Byl to také francouzský občan. Pochopitelně se nejdřív musí projít celou administrativní fází a posléze uvidíme, co bude dál,“ dodal Fleischmann.

Otázka pohřbu se ještě neřešila

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake pro iDNES.cz doplnil, že ambasáda ve Francii je s rodinou v kontaktu. Současně uvedl, že otázka pohřbu se ještě neřešila. „Ambasáda akorát připravuje možnost veřejnosti podepsat se do kondolenční knihy,“ řekl Drake.

Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček zopakoval, že být pohřben v Brně je přáním Milana Kundery. „Město Brno se ústy paní primátorky zavázalo, že o toto jeho přání se postará. Teď se to vyjednává, podrobnosti ještě nejsou známy, ani nejsem oprávněn je poskytovat,“ doplnil Kubíček.

Veřejnost se může s Milanem Kunderou rozloučit na francouzské ambasádě, v Moravské zemské knihovně nebo na české ambasádě v Paříží.

Autorovi světově populárních románů jako Nesnesitelná lehkost bytí anebo Žert sebral v roce 1979 komunistický režim československé občanství. České získal zpátky až v roce 2019.