Perebyjnis odjíždí v pátek, ambasádu Ukrajiny povede jen chargé d’affaires

Ve středu převzal Perebyjnis v horní komoře parlamentu Stříbrnou medaili předsedy Senátu od Miloše Vystrčila, což byla jeho poslední společenská událost v České republice. Čtvrtek je jeho posledním dnem velvyslance Ukrajiny a v pátek odjíždí domů. V Senátu odpověděl iDNES.cz na několik otázek.

Pane velvyslanče, mluvil jste o tom, že podporou Ukrajiny brání Česká republika i sama sebe. To se týká nejen České republiky, ale i jiných států, které podporují Ukrajinu. Uvědomuje si to ale Evropa? Je ta pomoc proti agresorovi dostatečná?

Já si myslím, že Evropa si to uvědomuje mnohem líp, než si to uvědomovala před druhou světovou válkou. Jsme vděčni za tu podporu, které se nám dostává, jak z hlediska sankcí proti Rusku, tak z hlediska poskytnutí zbraní Ukrajině.

Ale samozřejmě zbraní nikdy není dost a to vidíme na bitevním poli, že Rusko stále má převahu třeba v dělostřelectvu. Abychom osvobodili naše okupovaná území, potřebujeme více zbraní. O tom teď jednáme s našimi partnery jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii. Doufáme, že takovou podporu budeme dostávat a že velmi rychle, velmi brzy osvobodíme naše okupované území.

Má Ukrajina stále na mysli, že by se v budoucnu mohla stát členem NATO, i když dosud nedostala jasnou odpověď od členů Severoatlantické aliance?

Členství v Severoatlantické alianci zůstává jednou z priorit ukrajinské zahraniční politiky. Jediný rozdíl je v tom, že třeba Evropská unie se odhodlala k velmi důležitému kroku. Poskytla Ukrajině kandidátský status, což nemůžeme říci bohužel o NATO, kde členské země zatím bohužel nejsou rozhodnuté, ale to neznamená, že o to nebudeme usilovat. Jenom si uvědomujeme, že to asi bude chtít nějaký čas.

Před časem se objevila zpráva, že byste mohl nastoupit do kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Je na tom něco, nebo to je věc, která není pravdivá?

Oficiální je, že jsem byl jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí, To je odpověď na vaši otázku.

A povýšení do kanceláře prezidenta Zelenského?

Víte, můžeme mluvit o tom, co je dnes. Nemohu mluvit o tom, co může být za několik let. Nic nechci vylučovat. Ale dnes jsem náměstek ministra zahraničních věcí a člověk nemůže zastávat dvě pozice najednou.