Vystrčil předává Stříbrnou medaili loučícímu se velvyslanci Ukrajiny

Končí v souvislosti s plánovanou výměnou ambasadorů ve více zemích. Jeho nástupce dosud není znám.

Podle Seznam Zpráv by měl Perebyjnis „povýšit“ a zamířit do služeb kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. To dosud končící velvyslanec nekomentoval.

„Působit budu na ministerstvu zahraničí, budu pokračovat v diplomatické službě,“ odvětil sám Perebyjnis na dotaz, zda ví, kde bude dál působit, když se přišel rozloučit do Sněmovny s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou.

Česko do úterý 9. srpna podle oficiálních údajů ministerstva vnitra udělilo dočasnou ochranu 409 363 Ukrajincům, kteří prchli před válkou, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin.

Nejsilnějším zážitkem Perebyjnise v Česku byla reakce lidí v prvních dnech po ruské invazi. „Zažili jsme neuvěřitelnou vlnu solidarity a podpory ze strany České republiky. Jak ze strany české vlády, parlamentu, tak i české společnosti. Opravdu pro mě asi nejsilnější zážitek byl z toho 27. února na Václavském náměstí, kde bylo skoro 100 tisíc lidí,“ řekl na dotaz iDNES.cz končící velvyslanec Ukrajiny.