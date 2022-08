Perebyjnis odjel domů, ambasádu Ukrajiny vede jen chargé d’affaires

V Česku získalo dočasnou ochranu zatím 410 963 uprchlíků z Ukrajiny před Putinovou válkou, z toho ve čtvrtek 234 podle oficiálních údajů ministerstva vnitra.

I před příchodem uprchlíků byli Ukrajinci v Česku suverénně nejsilnější národnostní menšinou. A včetně lidí s dlouhodobým či trvalým pobytem je Ukrajinců nyní v Česku přes půl milionů.

„Já doufám, že ne,“ odvětil ministr vnitra Vít Rakušan na dotaz, zda může představovat nějaký problém, že Ukrajina v Česku velvyslance nemá. „Ano, umím si představit, že mít tady velvyslance je vždycky lepší pro ta vrcholná jednání. Já bych moc doufal, že ukrajinská strana se bude snažit ten post obsadit,“ uvedl Rakušan.

„On opravdu pro hladkou situaci v příchodu Ukrajinců udělal jako málokdo jiný,“ řekl o Perebyjnisovi.

„Bude se mi stýskat po České republice, protože v této zemi jsem prožil více než dvanáct let, když to vezmeme dohromady, mé tři pobyty tady na ambasádě. Mám k České republice vztah velmi speciální, ale na druhou stranu jedu domů, čeká mě tam velmi důležitá mise na ministerstvu zahraničních věcí. Moje země je ve válce, musíme dělat všechno, abychom zvítězili. A každý musí dělat všechno, co může, na tom místě, kde pracuje,“ řekl Perebyjnis ve středu poté, co převzal Stříbrnou medaili předsedy Senátu Miloše Vystrčila.