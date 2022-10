Jak poskládat jazyk, aby mu děti rozuměly. Učitel sepsal unikátní slovník

Před válkou jste utekl do Česka a krajany učíte český jazyk. Co vás motivovalo k vytvoření dětského konverzačního slovníku?

Při výuce jsem zjistil, že Ukrajinci, kteří se učí česky, mají často problém s intonací a výslovností češtiny. A často je nikdo neopraví a neřekne jim, jak co zní. Chtěl jsem tedy zjistit příčinu. Co je za tím, že mají tak silný přízvuk.

Na co jste přišel?

Zjistil jsem, že když se učí, někdy v pasivním režimu přijímají ze zdrojů, které jim dávají nesprávné informace. Protože lidé, kteří je učí, taky výslovnost skvěle neovládají. Ale největší problém je transkripce, kterou běžný člověk vůbec nechápe. Symboly, které se používají, musí být pro studenty pochopitelné.

Chtěl jsem vytvořit pomůcku, která umožní okamžitou komunikaci i těm, kteří neovládají český jazyk. Kniha má správný a pochopitelný přepis, který konečně odpovídá správné české výslovnosti a písmenkovým symbolům ukrajinského jazyka.

Andrij Ševčenko překladatel, učitel českého jazyka

pochází z Doněcké oblasti na Ukrajině, nyní žije v Sázavě ve středních Čechách

je autorem několika slovníků (Slovník homonym českého jazyka (2012), Ukrajinsko-český slovník v obrázcích (2014), Česko-ukrajinský a Ukrajinsko-český slovník pro zdravotnické školy (2022)

nyní připravil Nový kapesní ukrajinsko-český konverzační slovník v obrázcích pro děti

Jaké hlásky jsou pro Ukrajince nejvíc problematické?

Komplikace je třeba s „i“. Čeština ho používá tvrdé i měkké, dlouhé i krátké. Ale jak různé varianty i zní, o tom se studenti nedočtou. Zkuste najít na YouTube abecedu pro děti, ve které by byla výslovnost. Nenajdete. Přitom výslovnost je důležitá.

Dobrým příkladem jsou slova jedle a jedlé. Jedna čárka, která způsobí změnu ve výslovnosti i významu. Problematický pro studenty bývá i přízvuk, který v češtině dáváme na první slabiku, ale v ukrajinštině ho máme různě.

Jak jste problém s transkripcí ve slovníku vyřešil?

Vymyslel jsem přístup, který by umožnil udělat transkripci způsobem, který by byl pochopitelný a co nejblíž reálné výslovnosti. Obešel jsem to tak, že používám ukrajinskou abecedu pro česká slova.

Vaše příručka se jmenuje Dospělý slovník pro děti. Jak se název v textu odráží?

Jsou tam různé situace z běžného života. Celou náplň jsem vytvořil originální, odnikud jsem ji nekopíroval. Pro děti tam jsou témata, se kterými se v běžném dni opravdu setkají. Například téma veřejného stravování je obsaženo i v jiných slovnících, ale všechna slova v této kombinaci v jiném ukrajinsko-českém slovníku nenajdete. Přestože je dětský, nechybí v něm nouzové kontakty a téma různých nepříjemností, které člověk někdy může řešit.

Jenže slovník zatím existuje pouze v elektronické podobě. Aby mohl jít do tisku, potřebuji finance, které zatím nemám. Psal jsem ministerstvu školství, ale zatím jsem nedostal odpověď. Tak doufám, že najdu nějakého partnera.

Nový kapesní ukrajinsko-český konverzační slovník v obrázcích pro děti (26. října 2022)

Odrážela se do výběru témat vaše nová zkušenost s žitím v Česku?

Chtěl jsem, aby slovník obsahoval témata, pro jejichž pochopení potřebuje Ukrajinec poznat a žít český život. Třeba ryze česká je část o výletech do přírody se všemi elementy, které během nich potkáte. Například posedy. Je to zvláštní, ale posedy Ukrajinci vůbec dobře neznají a na Ukrajině je nemají blízko jejich obydlí, naopak tady v Česku jsou běžnou součástí krajiny.

Nyní žijete v Sázavě a v Kostelci nad Černými lesy učíte češtinu děti i dospělé. Odlišuje se v něčem práce s nimi?

Obecně platí, že pro děti je snadnější látku pochopit, zvládají to pružněji. Ale vnímám rozdíl hlavně v tom, že každý dospělý nemá vnitřní motiv k učení. Mnoho z nich si myslí na svou vlast, napůl jsou v Česku, ale zároveň přemýšlí nad domovem.

Nejsou takoví všichni, ale určitě polovina z nich to tak má. Oproti tomu děti jsou děti. Žijí, moc nad tím nepřemýšlí. Podle mě by měly maminky využít možnost naučit se česky, je třeba to udělat. Navíc za to nic neplatí. Ale mají to těžké, pracují od rána do noci, dny letí.

Kolik se toho stihly děti v Česku zatím naučit?

Hodně. Některé se od začátku přidaly do místních běžných škol, kde se učily od českých učitelů, kteří vyučují rovnou v českém jazyce. Tento intuitivní přístup, kdy člověk nový jazyk nezná a přijde do prostředí, kde ho neustále poslouchá, je sice dobrý, ale zároveň strašně zdlouhavý. Musíte na to vynaložit obrovské množství času. Proto na to jdu jinou cestou, kdy ty cihly v podobě jazyka rozložím, abych z toho dětem postupně stavěl jazykový „domeček“.

V Česku žijete teprve několik měsíců. Co jste dělal na Ukrajině?

Pracoval jsem jako překladatel do ukrajinského a českého jazyka. Dělal jsem dabingy a titulky k různým českým filmům. Překládal jsem třeba film Obecná škola nebo Čertoviny. Tohle všechno ale přišlo až později, většinu života jsem se zabýval reklamou.

Nyní mám plán, chtěl bych si s pány Uhlířem a Svěrákem a sborem ukrajinských dětí zazpívat písničku Narozeninová. Já ji před časem s jejich svolením přeložil do ukrajinštiny. Tak snad to jednou vyjde.

Zmínil jste, že jste se věnoval reklamě. Čemu přesně?

Z legrace říkám, že jsem naučil cucat a lízat celý stát, protože jsem se dlouho zabýval reklamou Chupa Chups. Pracoval jsem ve velké agentuře pro spoustu zahraničních značek.

Musíme dělat, co je potřeba

Proč jste se rozhodl odejít a začít se věnovat překladatelství a výuce jazyka?

Už jsem toho měl plné zuby. Nechtěl jsem pořád skákat podle přání klientů. Jakmile mě to začalo štvát, bylo to znamení, že je čas s tím skončit a začít se zabývat něčím jiným. Takže od roku 2015 učím češtinu.

Učení vás naplňuje?

Řekl bych, že je to pro mě hobby. Snažím se to dělat z lásky a kvalitně, lépe než dokážou jiní.

Máte tady v plánu zůstat natrvalo?

To ještě nevím. Jsem z Doněcké oblasti. Jestli tady zůstanu, záleží na mnoha faktorech, jako je bydlení, motivace, osobní spokojenost. Když tam bude klid a pořádek, třeba se vrátím, uvidím. Beru to čistě logicky. Tady je se mnou jenom maminka, o kterou se starám. Dcera žije v Kyjevě. Teď absolvovala bakaláře a nastoupila na magisterské studium.

Nechtěla přijet s vámi?

Bereme to tak, že jestli odjedeme všichni, nikdo tam za chvíli nezůstane. Já tady sice sedím v bezpečí, piju kávu, ale v naší zemi lidé obětují životy. Každý musí dělat to, co v danou chvíli musí a má dělat. Nemůžeme si pořád sypat popel na hlavu nebo plakat. Ale hodně krajanů to tak nemá. Chtějí, abychom co nejdříve zvítězili a mohli se vrátit domů. Já říkám, že je třeba se adaptovat a dělat, co je potřeba.