Příběh ukrajinské prvňačky: Mami, mluvme česky, žádá někdy po vyučování

První týden školy pro Viku nebyl jednoduchý. Všechno bylo nové a kolem ní nebyl kromě mne nikdo známý. A ke všemu – v její třídě není jediné ukrajinské dítě – je sama.

Má však skvělou paní učitelku a také asistentku. Pomáhají jí řešit úkoly, překládají slova, která ještě nezná, pomáhají jí i zvyknout si na výuku a učení v cizím jazyce. Ve třídě má už také kamarádky Kristýnku, Natálku a Anežku a kamarády Frantu, Patrika a Honzu.

Do Česka jsme přijely v březnu a v dubnu šla Vika do školky. Když teď v září šla do první třídy, znala už spoustu českých slov a uměla i základní české fráze.

Dívenka se vůbec nebojí komunikovat

Ve škole tak s dětmi i s paní učitelkou a asistentkou mluví česky. Jde jí to celkem snadno, nebojí se dělat chyby v konverzaci, protože se tím také učí, jak se výraz říká správně. Pak se hned opraví a vysloví ho dobře.

S její češtinou to je dokonce tak, že když mi někdo něco říká a já nerozumím, poprosím Viku, aby mi to přeložila. A někdy po škole mě doma i požádá, abych komunikovala česky, protože je to pro ni ještě jednodušší, když nemusí přeskakovat mezi jazyky. Říká: „Mami, pojďme mluvit česky, ty se pak jazyk taky naučíš rychleji!“

Viktorija je celkově velmi společenská a komunikativní dívka, nebojí se začít ve škole konverzovat i s dětmi, které vůbec nezná, a právě to jí pomáhá navazovat nové známosti. Na školním dvoře nakontaktovala i starší děvčata – hrají si spolu na honěnou, jezdí na koloběžkách, jedí spolu svačiny.

Veselá „námořnická“ třída

Ve škole se učí správně držet pero a tužku, připravuje si ruku na psaní – dělá půlkruhy, znaky, učí se písmena, čísla. To ji z vyučování také baví nejvíce. Kromě toho řeší logické úlohy, zdobí. Vika zároveň moc ráda vybarvuje obrázky, zejména své oblíbené poníky.

Viktorija má ráda i angličtinu. Když po ní přijde domů, zpívá anglické písně a tančí, přičemž opakuje to, co dělali při hodině.

V pondělí všechny děti ve třídě sedí v kruhu a každý žák postupně vypráví, jak a kde strávil víkend, své dojmy a emoce.

Nedávno doma Vika večer řekla: „Představ si, mami, ve škole máme loď a všichni na ní plaveme s naší opicí, která se jmenuje Opice!“ „Páni!“ řekla jsem, „zítra od paní učitelky zjistím, kam že jste to vlastně plavali.“

Smajlíci jako hodnocení

Ukázalo se, že v jejich třídě to mají udělané tak, jako by byli na lodi. Na stěnách mají namalované vlny, u tabule na stěně sedí opice Opice, která žije na jejich palubě a o které mluvila Vika. Někdy všechny děti zpívají píseň o námořnících a vyrábějí věci s námořní tematikou.

Děti ve škole dostávají známky, emotikony, ale i samolepky s pohádkovými postavičkami a zvířátky. Večer dělá Vika doma úkoly. Vždy jsem jí je kontrolovala a připomínala. Jeden domácí úkol jsem však nezkontrolovala a Vika ho samozřejmě neudělala.

Ve škole dostala smutného smajlíka za nesplněný úkol, a to ji velmi mrzelo. Celý večer byla smutná. Nedávno si tak raději udělala všechny úkoly už v družině, to aby nemusela nic dělat doma.

Ukrajinský online

Vika rovněž studuje online na ukrajinské škole, do které byla zapsána už začátkem února, ještě před válkou. Přímo online kurzy navštěvovat nemůže, protože se konají od 10 do 12 hodin, v tuto dobu je Viktorija v české škole, ale dělá si doma všechny úkoly.

Učí se také kvůli tomu, aby nezapomínala rodný jazyk. V ukrajinské škole je proces učení mírně odlišný od české. Děti se nyní v hodinách učí písmena ukrajinské abecedy v pořadí, nahlas je vyvolávají, píší, čtou, vybarvují tato písmena, učí se jazykolamy, učí se číslice od 1 do 10, procvičují si jejich psaní, učí se sčítat čísla a odečítat, učí se geometrické tvary a dostávají logické hádanky. Nechybí ani lekce angličtiny.

Hodnocení je v ukrajinské škole v 1. a 2. třídě pouze slovní. Hotový úkol posílá Vika do speciální schránky, kde jí učitel zanechá k odvedené práci svůj komentář.

Na konci roku pak bude mít Vika zkoušky, které prověří její znalosti. Pokud uspěje, bude moci postoupit do druhé třídy.

Ostravskou školu má nedaleko. Ráno ji vždy vyprovodím, obejmu, políbím a přeji dobrý den. Do školy chodí s výbornou náladou. Chápu, že je to pro ni těžké, že potřebuje ještě čas, aby se plně adaptovala, ale věřím, že to zvládne.