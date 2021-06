Opět se počítá s volbami z karantény, říká expert, co má volby na starost

Na podzim budeme volit 200 nových poslanců a poslankyň. Proběhnou v porovnání s krajskými volbami v loňském roce, které zasáhla epidemie covidu, nějaké změny, nebo budou stejné? Tedy pokud návrh projde v současném znění.

Ministerstvo vnitra opět navrhuje speciální zákon o zvláštních způsobech hlasování. Možnosti volby pro voliče v izolaci či karanténě budou v podstatě stejné. V návrhu je možnost drive-in volby, kterou jsme zažili loni poprvé.

Pak jsou tady možnosti volby z domu, kam si například kvůli imobilitě můžete zavolat speciální komisi se zvláštní volební schránkou. Ještě existuje případ, kdy by krajská hygiena uzavřela některé zařízení typu domov seniorů, kam by také pracovníci s volební schránkou přišli. Na standardních způsobech hlasování ve volebních místnostech se nic nemění.



Změnou je, že nepočítáme s přítomností armády ve speciálních volebních komisích, ta se bude skládat jen z civilistů. Komise budou také menší. V loňském roce byly čtyřčlenné, nyní počítáme s tříčlennými. Pro volbu v drive-in je také v návrhu změna v času.



Co mají dělat ti, kteří se do karantény dostanou až na poslední chvíli?

Volba drive-in bude probíhat ve středu volebního týdne. Pokud se do karantény volič dostane ve čtvrtek, má ještě možnost do 20:00 zavolat na krajský úřad a požádat, aby k němu se zvláštní přenosnou schránkou dorazila ve dnech voleb speciální hlasovací komise.

Pozdější žádost už nebude možná, což je dáno technickým aspektem předávání informací o těchto voličích mezi volebními orgány.

Jsou ještě jiné možnosti, ke kterým by se mohlo přistoupit?

S ohledem na charakter karantény, jak je v současné době nařizována, jsou pro nás tyto tři způsoby maximálně možné. Už v loňském roce se diskutovalo o korespondenčním hlasování, ale realita předávání dokumentů v době karantény, následné zpracování a zasílání zpět není z časového hlediska úplně reálná. V loňském roce se organizace zvláštních způsobů zvládla a podle nás není důvod to nějak zásadně měnit.

Budou se opatření odvíjet podle epidemické situace, nebo to bude na podzim tak, jak stanoví schválený zákon?

Jsme přesvědčení o tom, že jak je zákon nastavený, bude stačit, protože vycházíme ze zkušenosti z loňského podzimu. Probíhá vakcinace, situace se zlepšuje a předpokládáme, že nastavené kapacity budou dostačující.

Existují ale mechanismy, kdy i jednotliví ředitelé krajských úřadů mohou operativně například navýšit počet komisí. Hovoří se naopak o nastavení mechanismu případné neaplikace toho zákona, tedy jak s ním naložit, pokud budeme mít například jen pět nakažených.



U posledních voleb fungoval například drive-in, byl o to dostatečný zájem?

Byla to novinka vyvolaná situací, která velkému množství lidí překazila možnost výkonu volebního práva. Zvláštní způsoby volby využilo zhruba pět tisíc voličů a konkrétně drive-in kolem 3 600.

Uvažuje se o tom, že by možnost volby drive-in byla stabilně?

V tomto případě je to ad hoc návrh a nejedná se o tom, že by se zavedla tato volba stabilně. Může to ale do budoucna být předmětem diskuze.

Jaké budou podmínky pro volební komise? Budou muset být očkovaní, nebo postačí test a jaký?

Ke standardním volebním komisím se žádný volič v izolaci nedostane a nepočítáme s tím, že bychom stanovovali nějaká zvláštní pravidla a povinnosti. Volební zákony s tímto nepočítají. Stejně jako na podzim by to řešila nějaká aktuální protiepidemická opatření. Komise pro zvláštní hlasovací způsoby bude vybavena ochrannými pomůckami ve zvýšené míře, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy.