Cermat zveřejní výsledky přijímaček. Ukážou schopnosti rodičů, tvrdí kritik

Ve středu má Cermat předat ředitelům výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Vy jste jejich podobu v letošním roce kritizovali. V čem byl tedy podle EDUinu největší problém?

Problémů bylo několik. Cermat nezohlednil to, že velká část dětí nechodila do školy a měla snížené možnosti se připravovat. Ve výsledku zkoušky spíše zohledňují, jaká je motivace v rodině, jestli jsou rodiče schopni dětem pomoci, jak který učitel zvládá distanční výuku.

To je samozřejmě něco, co dále zvyšuje rozdíly mezi dětmi, které na střední školy jdou. To je jeden z hlavních problému českého vzdělávacího systému. Tam máme pocit, že si Cermat dělá vlastní vzdělávací politiku bez ohledu na to, co po něm ministerstvo chce a nechce.

Cermat je nicméně přímo řízená organizace ministerstva školství. Není tedy vina na samotném resortu?

Naše výhrada spočívá v tom, že přestože podřízení jsou, tak si zcela evidentně vlastní politiku dělají.

Vůči vaší kritice se ohradila Asociace češtinářů. Podle nich je kritika nekvalifikovaní a nepravdivá. Testy Cermatu jsou podle češtinářů v souladu s požadavky předepsaných dovedností žáků a podávají objektivní informaci o výkonu uchazeče. Co na to říkáte?

Asociace středoškolských češtinářů je poměrně malá skupina učitelů, pokud vím, tak převážně z víceletých gymnáziích. Navíc jsou to lidé dlouhodobě spojení s Cermatem, dělali pro ně úlohy, tak je to kritika ze stejného místa. Na druhou stranu já jsem rád, že ten dokument zveřejnili, protože obsahuje nějaké konkrétní argumenty a tím pádem se s nimi dá polemizovat.

Myslíte si, že výsledky, které ředitelé dostanou, ukážou, že letošní přijímačky byly opravdu obtížnější a žáci na ně neměli dostatečnou přípravu kvůli koronaviru?

To, že se na ně neměli žáci možnost připravit, je jistota, kterou nikdo nerozporuje. Co ukážou data z přijímacích zkoušek, to teprve uvidíme. Navíc jsme první rok v režimu, kdy Cermat musí do 14 dnů zveřejnit podrobná data z přijímacích zkoušek. Taková, kde vlastně u každé úlohy uvidíme, jak na které škole žáci odpovídali. To je velmi dobrý nástroj pro to, abychom mohli posuzovat validitu a užitečnost každé jednotlivé úlohy.

Vraťme se ještě k vlastní vzdělávací politice Cermatu. Mělo by v tomto ohledu tedy zasáhnout ministerstvo?

Myslím si, že ano. Máme Strategii 2030+, kde se říká, že se máme snažit dostat každého žáka k jeho vzdělávacímu maximu, že velkým problémem jsou nerovnosti ve vzdělávání. Pak je samozřejmě velmi problematické, pokud máme organizaci, která se netají svým názorem, že maturantů je moc a mají se dělat přijímačky tak přísné, aby se vyselektovali a větší část ročníku se přesměrovala na učňovské obory.

Když se přijímačky zaváděly, tak to byl jeden z hlavních argumentů, proč se mají udělat - že má být více dětí na učňácích, ale mezitím se koncepce ministerstva změnila, jenže Cermat tuhle politiku jede pořád dál.

Myslíte si, že by měla přijít nějaká konkurence pro Cermat, někdo další, kdo by dělal přijímačky?

Problém není v monopolu Cermatu. Problém je spíše v tom, že ministerstvo je vůči Cermatu bezzubé a není schopné, i když po něm něco chce, přinutit jej, aby to udělal. Je to na ministerstvu. To má stanovit, jakým způsobem se má provádět přijímací řízení a Cermatu má dát zadání, které pak vykoná. Já bych z toho Cermat nevinil, on jen dělá to, co si ministerstvo objednalo, ale dělá to trochu po svém.