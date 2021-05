Přijímačky na gymnázia začaly. Na Cermat se už valí kritika

„Vážený Cermate, zdá se, že je opravdu čas, abyste ukončili svou činnost. Po zadání matematiky, na které ty děti jdou bez školní praxe, je vidět, že jste zcela odtrženi od reality života... Měli byste se hluboce zamyslet nad tím, co jste těm dětem právě provedli. Zcela ve stylu českého vzdělávacího systému - zadupat sebevědomí co nejhlouběji. Je mi líto všech, kteří tím musí projít,“ píše na oficiálním Facebookovém profilu Cermatu Štěpánka Hušková.

„Po pondělním prvním tragickém pokusu, se ve mě jako otci vaří krev. Obě děti po zkouškách geometrii jsme nezvládli,“ píše otec Tomáš Červený.



Přidal si i pedagog a poslanec ODS Martin Baxa. „Cermat připravil zkoušku z matematiky dle hesla - my jim ukážeme,“ píše.

Martin Baxa @MartinBaxa2 Opakovaně jsem vyzýval k tomu, aby se u jednotných přijímaček zohlednil rok obtížné distanční výuky. Realita? CERMAT připravil zkoušku z matematiky dle hesla “my jim ukážeme, zač je toho loket”. Co (si) tím experti v CERMATu dokazují?! oblíbit odpovědět

Objevují se ale i hlasy, že zadání náročné nebylo a dalo se i přes náročnou přípravu na dálku zvládnout. „Letošní matematika mi nepřišla ani z poloviny tak těžká, jak tady všichni rodiče a děti píšou,“ obhajuje zadání Adéla Kačmarčíková. „Syn dělal přijímačky v obou termínech. Nemá plný počet, ale nebyl z toho nijak vykolejený,“ dodává Naďa Seifertová.

K obsahu a náročnosti letošních testů se má v nejbližší době vyjádřit ministerstvo školství.



Jednotné testy vyhodnocuje Cermat. Ředitelé škol výsledky obdrží 19. května. Pořadí uchazečů by pak měli zveřejnit do dvou pracovních dnů. Náhradní termíny zkoušek budou 2. a 3. června, jejich výsledky školy oznámí nejpozději 16. června.



70 minut na češtinu, 85 minut na matematiku

Kvůli výuce na dálku se u zkoušek stejně jako loni prodlouží čas. Na vypracování testu z matematiky budou mít žáci 85 minut, tedy o čtvrt hodiny déle než v minulosti. Test z češtiny potrvá 70 minut, což je proti dřívějšku o deset minut víc.

Jednotné přijímací zkoušky jsou na víceletá gymnázia povinné. Jejich výsledek musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohly jednotné testy doplnit vlastními zkouškami. Podle školských asociací se však nejedená o výrazný posun, jako v minulém školním roce.

Předseda Asociace středních průmyslových škol Jiří Zajíček, který je současně ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze pro iDNES.cz uvedl, že zájem o školu je srovnatelný s minulým rokem. „Máme za sebou jednotné přijímací zkoušky, čekáme na výsledky Cermatu. Vyhodnocení pak zcela proběhne standardním způsobem 19. až 20. května, potom výsledky zveřejníme,“ řekl předseda asociace Zajíček.

Ten neočekává žádné komplikace. Všechno podle něj proběhlo standardně jen s nutností dodržet hygienické podmínky. „Problém to nebyl,“ doplnil k přijímacímu řízení.



Komplikace nezaznamenala ani předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „U nás už proběhlo přijímací řízení na čtyřleté gymnázium. Komplikace žádné nenastaly. Kontrolujeme doklad o testu a delší čas. Jinak nic,“ řekla pro iDNES.cz Schejbalová.

K přijímacímu testu s negativním testem

Uchazeč o studium totiž nesmí mít příznaky covidu a musí přijít s potvrzením o negativním testu na koronavirus, který je nanejvýš sedm dní starý. Negativní test nemusí mít ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid nebo ti, kteří už byli na očkování a od aplikace poslední dávky uplynuly nejméně dva týdny.

Značný zájem uchazečů zaznamenali ještě před přijímacími zkouškami zdravotnické školy, které museli uchazeče už odmítat. V průměru minimálně o třetinu, někde ale i o padesát procent.

„Do sedmi prvních ročníků maturitních oborů včetně dvou detašovaných pracovišť v Prachaticích a ve Strakonicích můžeme přijmout 194 žáků,“ řekl ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích a předseda Asociace zdravotnických škol Karel Štix. Letos ale škole poslalo přihlášku 577 uchazečů. Tedy bezmála trojnásobně více žáků.

Školy si mohou zvolit, zda využijí vlastních přijímací zkoušky či zadání od společnosti Cermat. Každá škola si ale bude moci sama nastavit, jakou váhu dá výsledkům testů a jakou známkám z pololetního vysvědčení žáků z 8. a 9. třídy. Vlastní přijímací zkoušky můžou školy dělat od pondělí až do 19. května.

Školy však nesmí zohledňovat vysvědčení z druhého pololetí minulého školního roku. Školy, u kterých počet podaných přihlášek nepřevýšil předpokládaný počet přijímaných, můžou uchazeče přijmout i bez přijímacího řízení.



Žáci se mohou hlásit maximálně na dva obory. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli na napsání testů od Cermatu jen jeden pokus, je letos píšou zase dvakrát. A to dokonce i ti, kteří podali přihlášku jen na jednu školu, pokud to nebylo víceleté gymnázium.

Pro cermatové zkoušky se nakonec rozhodla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Uherském Brodě. S rozhodnutím si dali načas a zvažovali rovněž jiné možnosti. Třeba důkladný rozbor známek ze základní školy. Nakonec ale převážil názor, že měnit podmínky pro jeden ročník nebudou.



„Odborné školy obecně by si dovedly vybrat studenty i bez klasických přijímacích zkoušek, důležitější než výsledek testu je pro nás motivace studenta,“ vysvětlil v minulosti pro iDNES.cz ředitel Rostislav Šmíd.

Zájem o osmiletá gymnázia klesá

K prvnímu termínu přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se přihlásilo zhruba 22 700 dětí. K druhému termínu ve čtvrtek jich půjde přibližně 17 200. Testy budou skládat po předložení negativního testu na covid-19 a s rouškou.



O studium na osmiletých gymnáziích bude usilovat asi 19 200 žáků pátých tříd. To je zhruba o 1 800 méně než loni. Na poklesu zájmu se podle Cermatu mohlo projevit i distanční vzdělávání v uplynulém roce. Šestiletá gymnázia ale takový úbytek nezaznamenala. Dostat by se na ně chtělo kolem 5 500 sedmáků, tedy přibližně o stovku méně než před rokem.

Průměrný celorepublikový převis poptávky po studiu na osmiletém gymnáziu klesl meziročně z 206 na 187 uchazečů na 100 míst v prvním ročníku. V šestiletých gymnáziích se snížil jen mírně ze 401 na 391. V Praze a ve Zlínském kraji převis poptávky na šestiletých gymnáziích naopak vzrostl.

Kvůli opatřením proti koronaviru se letos děti na zkoušky připravovaly převážně z domova. Páťáci chodili do školy od září do 14. října, potom od konce listopadu do Vánoc a nakonec 12. dubna nastoupili k rotační výuce, při které se střídají po týdnu doma a ve škole. Sedmáci měli prezenční výuku ještě méně. Kromě září a části října se do školy podívali při střídavé výuce v prosinci a pak v polovině Česka od tohoto pondělí.