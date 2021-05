Přijímačky v covidové době jsou delší, testy mohou psát jen testovaní

„Všem jsme testy provedli včas a dostali potvrzení, se kterým šli k přijímačkám,“ řekl zástupce ředitele zlínské základní školy Křiby Pavel Růžička. V této škole šlo o 45 žáků z devátých a 17 z pátých tříd.

Přijímací zkoušky na střední školy se konají 3. a 4. května, v dalších dnech navazují testy pro zájemce o víceletá gymnázia.

„Školy jsou organizačně i personálně připraveny, v karanténě jsou z řad učitelů jen jednotlivci a vzhledem k distanční výuce není ani prostorový problém,“ poznamenala krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová.

Negativní test je nutnou vstupenkou. Žáci se jím prokazují už při vstupu do budovy střední školy, na kterou se hlásí. Teprve až vyučující zkontroluje, že výsledek je negativní, nasměruje je do tříd, ve kterých píšou přijímačky.

Kromě antigenních testů školy uznávají také výsledek PCR testu nebo potvrzení pediatra, že žák prodělal onemocnění covid-19 a je v 90denní ochranné lhůtě.

Podle pravidel by měl žák, který výsledek testu nepředloží, přijít znovu v náhradním termínu. Ředitelé oslovených škol ve Zlínském kraji se však shodují, že v případě jednoho či dvou zapomnětlivých jsou školy schopné udělat test přímo na místě.

„Žáci mají svých starostí dost, s organizačními věcmi jim pomůžeme,“ ujistil ředitel vsetínského Masarykova gymnázia a Střední zdravotnické školy Martin Metelka. „Nechceme nikoho posílat domů kvůli chybějícímu testu nebo jinému dokumentu.“ Testovat víc žáků teprve ráno před zkouškou by však byl problém hlavně kvůli času.

U samotné zkoušky jsou povoleny skupiny po dvaceti lidech, většina škol je ale nenaplní na maximum. „Budova je prázdná, takže máme dost místa, abychom mohli udělat menší skupiny,“ uvedla ředitelka gymnázia na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně Alena Štachová. I když jsou žáci otestovaní, musí mít respirátor. „Platí ale výjimka, že respirátor mohou vyměnit za chirurgickou roušku,“ připomněla Štachová.

Do odborných škol se nedávno vrátili studenti na praktickou výuka, s budoucími středoškoláky se ale nepotkají. „Máme ve škole 150 studentů, jsou ale v jiných prostorách, nebudou se potkávat,“ potvrdil ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě Rostislav Šmíd.

Studenti budou mít víc času

Samotné přijímací zkoušky tentokrát trvají déle, než bylo obvyklé. Na matematiku je 85 a na český jazyk 70 minut. To neznamená více otázek, ale delší prostor na jejich řešení. „Na přestávku mezi předměty otevřeme školní dvůr, aby se žáci mohli vydýchat,“ přislíbil ředitel Střední školy Kostka ve Vsetíně Karel Kostka.

Ve Zlínském kraji se dají během přijímačkových dnů do pohybu tisíce deváťáků. Celkový počet přihlášek, které školy obdržely, je 12 500. Z toho 9 800 šlo na maturitní obory. Například uherskohradišťské gymnázium letos eviduje stejný zájem jako loni, tedy 260 přihlášek na 120 volných míst u čtyřletého gymnázia a 150 přihlášek na víceleté gymnázium. Do něj škola přijme 56 žáků.

„Gymnázia celkově zaznamenala mírný pokles, nicméně převis zájmu zůstává stále vysoký,“ popsala radní Fišerová. „U odborných škol má letos více přihlášek obor informační technologie, ale také třeba předškolní a mimoškolní pedagogika či mechanik elektrotechnik. U zdravotnických škol je zájem srovnatelný s loňskem, rostl ale v několika předchozích letech.“

Přijímací zkoušky jsou koncipované tak, aby srovnaly znalosti přihlášených zájemců. A protože se žáci připravovali především distanční formou, očekává se, že mezi nimi budou mnohem větší rozdíly než v předchozích letech. „Úroveň znalostí žáků z jednotlivých základních škol je u nás odlišná a teď se to ukáže ještě víc. Důvodem je rodinné prostředí žáků,“ reagoval vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Učitelé ve škole vědí, jaké mají žáci podmínky, a podle toho s nimi mohou pracovat, pokud je mají ve třídách. Při distančním vzdělávání to ale není možné. Děti s rozdílným zázemím tak budou mít různé výsledky.

„Bude záležet na tom, jak rodina dokázala suplovat to, co v normální situaci řeší škola,“ připomněl Metelka. „Ale nevidím to tak, že jedni rodiče dělají něco špatně a jiní dobře. Spíš někdo může a někdo ne, ať je důvod jakýkoli,“ dodal.