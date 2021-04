Žákům s učivem pomáhají univerzita i dobrovolníci, zájem je obrovský

Student doučuje na webu zdarma Už několik let doučuje Radim Botek z Otrokovic deváťáky, kteří potřebují před přijímačkami na střední školu intenzivnější přípravu. A protože mu nepřipadá fér, že se nemohou na zkoušky učit ve škole, nabídl jim pomoc. Všem najednou a zdarma. Doučuje na YouTube kanále DeváťákCZ. „To, že se nedostanou do školy a nemají možnost si tam látku zopakovat, mě namíchlo. Kvalita distanční výuky na školách je totiž velmi různá a ne každý rodič může dítěti zaplatit doučování,“ říká Botek, který studuje právnickou fakultu na Univerzitě Karlově. Podle něj je tím porušena rovnost v přístupu ke vzdělání. „Snažím se, aby všichni měli stejnou startovní čáru a možnost dostat se ke kvalitnímu vzdělání,“ tvrdí. „Studovat by měl nejen ten, kdo má přirozenou inteligenci, ale především ten, kdo má zájem a prokáže snahu.“ Vychází ze cvičných testů společnosti Cermat, která jednotné přijímačky připravuje. Přijímací zkoušky na střední školy se letos konají 3. a 4. května. „Vysílat budu téměř denně, všechna důležitá témata stihneme projít,“ slíbil. Dosud doučoval jednotlivce a mohl se každému z nich přizpůsobit. S některými se musel v učivu hodně vracet, v češtině narazil třeba na neznalost pádových otázek. Nebo na to, že děti dokáží přeříkat důležité učivo, ale nerozumí mu. A podobné to je i v matematice. „Až k násobilce to nesahalo, ale vraceli jsme se hodně,“ směje se Botek.