Schovej se, nechoď tam! Unikátní video tornáda vzniklo navzdory nebezpečí

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle meteorologů se mohlo jednat o tornádo F4, což je druhé nejsilnější. V Česku nevídaná věc. Obyvatelé Hodonínska a Břeclavska, které bouře zasáhla nejvíce, tak zřejmě netušili, čeho jsou v té chvíli svědky. I proto jsou nyní odborníkům k dispozici jedinečné záběry, které ale bylo pro autory extrémně nebezpečné pořídit.

Vzhledem k tomu, jak je tornádo u nás vzácné a jak blízko u něj autor videa byl, působí zprvu jako velká bouře a pud sebezáchovy v tu chvíli přemůže zvědavost. Lidé tak primárně neutíkali.

„Autoři videí těžko mohli tušit, co se na ně řítí,“ zastala se policie natáčejících a současně dodala, ať jsou lidé hlavně opatrní a neriskují.

Tornáda v Česku Nejsilnější dosud zaznamenané tornádo v Česku dosáhlo F3 (250 až 330 km/h).

2016: Červená Hora (F1)

2013: Krnov (F1)

2011: Pardubice (F2)

2010: Vratimov (F1)

2008: Chrudimsko (F2)

2007: Deštná (F1)

2007: Zbytiny (F1)

2005: Krušné hory (F2)

2004: Litovel (F3)

Na záznamu autor nejdříve sleduje bouři v dáli, která se přibližuje. Síla větru je překvapivá. „To je normálně tornádo. Miluno, tos neviděl! My asi taky přijdeme o všechno,“ říká na záznamu a v reakci slyší, že s tím stejně nic neudělá, ale „hlavně tam nechoď!“ To je ta nejlepší rada.

Tornádu by se mu lidé měli především vyhnout, pokud tu možnost mají. Síla větru je především v kuželu, kde může v rotaci dosahovat rychlosti přes 500 km/h. To, že tornádu ujedete, je ale jeden z nebezpečných mýtů.

Jde to, ale nezkoušejte to, protože i v postupu jsou tornáda rychlá. Dokonce i ta u nás. Při ujíždění tornádu je potřeba počítat s terénem a silnice nevedou jen rovně. V bouři navíc může být cesta už zatarasená popadanými stromy nebo dalšími auty.

Pokud se mu nejde vyhnout, měli by lidé běžet ideálně do sklepa. V domech bez sklepení pak běžte do přízemí, kde je místnost bez oken, jako je například koupelna či toaleta.

Úkryt můžete hledat i pod stolem nebo ve vaně. Hlavně byste ale neměli zůstávat venku. Síle větru tornáda neodoláte. Jak jsou tornáda silná se měří podle Fujitovi stupnice. Ta má celkem šest stupňů, začíná od F0, který je nejslabší, až po nejsilnější stupeň F5.

Tornádo, které se ve čtvrtek prohnalo jihem Moravy, mělo podle meteorologa vzhledem k našemu podnebí neobyčejnou sílu.

„Toto tornádo zatím klasifikujeme jako horní část F3, ale spíš to vypadá, že se jedná o F4. Pro to, abychom to byli schopni přesněji klasifikovat, je nutné, aby naši specialisté, kteří se na tornáda zaměřovali již v minulosti, ohledali škody. Právě proto tam po dohodě s hasičským sborem vyráží náš tým. Pak budeme schopni upřesnit, o jaký stupeň se přesně jednalo,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz meteorolog Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle jihomoravských hasičů je stopa po tornádu v postižené oblasti o velikosti přibližně 500 m široká a 26 km dlouhá.

Fujitova stupnice F0 (64-116 km/h): Lehké škody, shozené komíny, vyvrácené stromy s mělkými kořeny

Lehké škody, shozené komíny, vyvrácené stromy s mělkými kořeny F1 (117-180 km/h): Mírné škody, strhává střešní krytiny, může vytlačit jedoucí auta ze silnic

Mírné škody, strhává střešní krytiny, může vytlačit jedoucí auta ze silnic F2 (181-253 km/h): Značné škody, strhává střehy, vřevrací automobily, z lehkých předmětů dělá nebezpečné projektily

Značné škody, strhává střehy, vřevrací automobily, z lehkých předmětů dělá nebezpečné projektily F3 ( 254–332 km/h): Vážné škody, strhává střechy i zdi, může převrátit i vlakové vagony, zvedá a odvrhuje i těžké automobily, vyvrací stromy z kořenů.

Vážné škody, strhává střechy i zdi, může převrátit i vlakové vagony, zvedá a odvrhuje i těžké automobily, vyvrací stromy z kořenů. F4 ( 333–418 km/h): Zničující škody, srovnává domy se zemí, pohazuje auty i těžkými předměty

Zničující škody, srovnává domy se zemí, pohazuje auty i těžkými předměty F5 (419–512 km/h): Ohromující škody, rve ze základů postavené domy, trosky odnáší na větší vzdálenosti, projektily o velikosti automobilu mohou letět až 100 metrů, poškozuje i železobetonové konstrukce. Zdroj: Zdroj: Wikipedie , ČHMÚ