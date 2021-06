Prvních 60 domů čeká demolice, auta dobrovolníků vadí úklidu po tornádu

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

V Lužicích už jsou označené domy k demolici. Je na nich fosforeskující kříž a postupně se rozebírají. Na místě jsou také hasiči s těžkou technikou.

„Ve čtvrtek u nás spal vnuk se synem. Postýlka je úplně zničená,“ začala Helena Kovaříková z Lužice. „My přijdeme jen o podkroví, ale sousední domy půjdou dolů kompletně. I tak je to pro nás smutné, dům jsme zvelebovali 30 let,“ dodala u jednoho z domů. Všechny kontrolují statici, jestli půjdou opravit, nebo ne.



Tornádo ničilo domy v Důlní ulici, kterou procházejí statici a posuzují, které z domů musí k zemi. Jedním z nich je i Ladislav Bouda.

„Rozdělili jsme si to, protože těch domů je hodně. Já jsem prohlížel řadu domů v ulici Důlní. K demolici jsou spodní dva u železnice, jeden je na hraně demolice, protože mu chybí půl štítu, ale jsme tam schopní navrhnout sanaci. Je v něm ale zákaz vstupu do dvou místností,“ popisuje.



Domy k demolici jsou označení křížkem. (26. června 2021) Poškozené jsou i boční stěny. (26. června 2021)

Jeho kolegové určili k demolici další domy, které tornádo poničilo nejvíc. U jednoho se demoluje horní patro, kde se pravděpodobně budou muset udělat nové stropy. „Každopádně patro je pryč. Takových domů je strašně moc,“ dodává. V případě, že se zdemoluje část domu, jako v případě patra, dům je stejně neobyvatelný. Narušený může být strop, nalomené hurdisky a to by mohlo spadnout. Navíc je dům nekrytý, takže o něj může pršet.

V Lužicích byly jak domy staršího data, tak nové či po rekonstrukci. Měly novou střechu, byly zateplené. „Je to strašné takhle během deseti minut o ně přijít. Dům za námi je můj, zateplování nás teprve čekalo, už jsem jednal s firmami o nové střeše a tak. Teď už se o to postaralo tornádo,“ dodává statik, který přišel o dům a kontroluje další, jestli je třeba je zbourat.

Na Břeclavsku a Hodonínsku je ke zbourání takových domů zatím přes 60, řekl v sobotu po jednání krajského krizového štábu ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

„Odneslo nám to celou střechu, okna jsou rozbitá a musíme opravit celou jednu stranu domu. Bez dětí bychom to nezvládli, manžel má zdravotní problémy,“ popisuje Jana z Lužic s tím, že všechno začalo celkem nevinně. „Začalo to bouřkou, kymácely se stromy. Pak ale létaly střepy, některé mě zranily. Manžel má tržnou ránu na hlavě a leží v nemocnici,“ popsala.

Kolony a problémy v dopravě

Cesty na Břeclavsku u Hodonínsku jsou ucpané auty, které jedou do Moravské Nové Vsi. Míří tam dobrovolníci, kteří vezou i stavební materiál. Policisté se tam ale snaží pouštět minimum aut.

„Obec je úplně zasekaná. Nemůžu vás tam pustit. Pokud potřebujete jen projet, zkuste jinou trasu,“ hlásí reportérům MF DNES policistka u vjezdu do Moravské Nové Vsi. Naprosto ucpané jsou ale i okolní obce.

Právě auta mnoha dobrovolníků komplikují práce v lokalitě zasažené tornádem. Policie je proto žádá, aby vozy přeparkovali na vymezené plochy. Do obcí se však místní a záchranáři dostanou.



Podle ředitele jihomoravské policie není nikdo pohřešovaný. Zatím je potvrzeno pět obětí. Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem. V obcích zasažených bouřkami, které ve čtvrtek večer ničily domy, auta i zeleň, působí asi tisíc hasičů, 160 vojáků a také kolem 200 policistů.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich uvedl, že se sešlo dost materiální pomoci a další dodávky nyní nejsou potřeba. Zároveň znovu silně apeluje na dobrovolníky, aby teď nejezdili do oblastí zasažených na jižní Moravě tornádem. Kolabuje tam totiž doprava.

Jan Grolich @JanGrolich Vím, že je to těžké. A moc si vážím nabídek pomocí. Jsem na místě a hasiči mě prosí, aby sem aktuálně nikdo nejezdil na vlastní pěst. Potřebuji volně příjezdové cesty na odklízení toho nejhoršího. Váš čas přijde. Moc děkuju za pochopení a trpělivost. oblíbit odpovědět

S podobnou žádostí se na Twitteru připojili také hasiči. „Opět prosíme všechny dobrovolníky, aby vyčkali. Situace je na místě dopravně komplikovaná, navíc je potřeba koordinovat jakou materiální pomoc lidé potřebují. Preferujeme momentálně finanční pomoc! Děkujeme.“

Grolich také řekl, že je potřeba dát do pořádku komunikační linku mezi krizovými štáby kraje a obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. „Zřídíme informační místa, aby se tam mohli obrátit lidé, kteří potřebují pomoc nebo kteří ji nabízejí,“ uvedl Grolich. Podle něj většina lidí, jejichž domy zničila bouře, našla zázemí sama například u příbuzných, u dalších bude nutné situaci řešit.



Bouřky s kroupami a tornádem zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Poškodily stovky domů, aut i zeleň. Zemřelo pět lidí a zranění utrpěly desítky lidí.