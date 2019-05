Hnutí SPD v dubnu posílilo, ve volebním modelu přeskočilo ČSSD i komunisty

ANO v předchozím lednovém volebním modelu STEM mělo 31,9 procenta. „Hnutí ANO suverénně vede žebříček preferencí a v posledním půl roce stabilizuje svůj elektorát. Současné rozložení politických sil výrazně pomáhá hnutí ANO i při technickém přepočtu na mandáty,“ uvedla agentura.



ODS si proti lednovým 11 procentům polepšila, podpora Pirátů klesla z lednových 15,7 procenta.

„ODS zastavuje klesající trend své podpory. Pirátská strana se v modelu umisťuje na místě třetím, i když ve stranických preferencích je na tom o něco lépe než ODS,“ napsal STEM. Podle agentury to naznačuje, že mnozí příznivci Pirátů vyjadřují straně jen vlažnou podporu, kterou nemusejí stvrdit volební účastí.

SPD by v dubnu dostala 9,8 procenta, v lednu to bylo 7,7 procenta. O procentní bod na 9,5 procenta vzrostla podpora komunistů, ČSSD naopak ztratila z lednových 8,3 procenta na 7,8 procenta v dubnu. „Je možné, že před volbami do Evropského parlamentu se posiluje protestní náboj Okamurových stoupenců,“ podotkli autoři průzkumu.

Lidovci si mezi lednem a dubnem pohoršili z šesti na 4,9 procenta, podpora hnutí STAN klesla ze čtyř na 3,3 procenta. Zisk TOP 09 by se zvýšil z 3,6 na 3,7 procenta. „Lidovci jsou jen těsně pod pětiprocentním prahem a při statistické chybě plus minus dva procentní body by se v reálné kampani do Sněmovny mohli dostat. V rámci odchylky se pohybují i TOP 09 a STAN,“ uvedl STEM.



Voleb by se v dubnu zúčastnilo 57 procent lidí, čtvrtina by k urnám nešla a 18 procent nebylo o své účasti rozhodnuto. Volební motivace byla podle agentury v dlouhodobém srovnání spíše slabší.