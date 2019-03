Volby do Sněmovny by vyhrálo ANO, od února si však mírně pohoršilo

Hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta od února tři procentní body ztratilo. Zisk ANO se podle agentury po únorovém vrcholu vrátil mírně nad třicetiprocentní hranicí. „Průzkum se z většiny konal v období, kdy ještě nebyly mediálně známy skutečnosti spojené s kauzou ovlivňování tendru na mýto a kauzou korupce na brněnské radnici,“ upozornila agentura.

Po 14 procentech by shodně měli Piráti a ODS. Obě strany si od února polepšily o jeden procentní bod. Mírně si 1,5 procenta polepšilo i SPD s 8,5 procenta a skončilo na třetím místě. Přeskočilo sociální demokraty i komunisty, které by volilo shodně osm procent respondentů.

STAN a KDU-ČSL by dosáhly na pětiprocentní hranici zajišťující místa poslanců. Pod touto hranicí se čtyřmi procenty by se ocitla TOP 09.

Komunisté a sociální demokraté zopakovali únorový výsledek, stejně jako Starostové a TOP 09. Lidovci si o jeden procentní bod pohoršili. „S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechna tato tři sněmovní uskupení s nejmenším ziskem podobnou šanci na vstup do Sněmovny,“ upozornili výzkumníci Medianu.



Volební model březen 2019 z průzkumu společnosti Median. (28. března 2019)

Statistická odchylka činí půl procentního bodu (u malých stran) až 3,5 procentního bodu (u největších stran).



Nejvíce přesvědčených voličů má ANO

Nejvyšší volební potenciál má podle agentury dlouhodobě hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 34 procent. Zisk přesvědčených voličů by mu pak stačil na 22 procent.

Volební potenciál Pirátů se pohybuje na hranici 20 procent, u ODS na 17 procentech. ODS má o něco větší jádro přesvědčených voličů než Piráti, jejichž voliči si často nejsou jisti účastí ani volenou stranou. To se promítá i do volebního modelu, podotkla agentura.



Hnutí SPD by podle Medianu mohlo pomýšlet na zisk až 11 procent, což je i potenciál sociální demokracie. Komunisté by se museli spokojit s devíti procenty, což je i potenciál Starostů, neboť jsou stranou druhé volby. Lidovci a TOP 09 by mohli získat po sedmi procentech.

Model byl vypracován na základě průzkumu, který se uskutečnil od 24. února do 24. března mezi 1038 voliči. Hlasovat by z nich přišlo 64 procent. Účast by tedy byla podobná jako při předloňských sněmovních volbách.