ANO v Praze pro nás není tabu, vzkazuje místopředseda hnutí STAN Polčák

Jak na vás působí, když předsednictvo STAN doporučí Janu Farskému, aby se vzdal poslaneckého mandátu, a pak začnete všichni brečet, jaká je to ztráta pro zemi? Není v tom trocha pokrytectví?

Původně jsme dostali informaci od Jana Farského, že svoji stáž projednal s klíčovými aktéry. Myslím, že výslovně od něj zaznělo jméno pana premiéra Petra Fialy, Jakuba Michálka a dalších. S tím, že vyjádřili jednoznačné přesvědčení, že je nesmysl kvůli tomu pokládat mandát. Nehovořil o předsedech klubů KDU-ČSL a TOP 09, což se dnes může jevit jako chyba. Na to konto jsme původně řekli: Dobře, odjeď, budeš si to muset napracovat. I proto, že tématem práce – tedy těsnější integrací Evropské unie – se nepochybně budeme v příštích letech zabývat. Když mi to Vítek Rakušan říkal poprvé, reagoval jsem, že to neproběhne jen tak, ale když vidíte spoustu práce, kterou za sebou Honza Farský má…

To, že pražská ODS není v koalici, je důsledkem rozhodnutí Jiřího Pospíšila. Proto je absurdní, co nyní říká. Stanislav Polčák místopředseda hnutí STAN