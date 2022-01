STAN bude řešit Farského. Nejsme hluší, nejsme slepí, řekl šéf hnutí Rakušan

První místopředseda hnutí STAN Jan Farský se kvůli dlouhodobé stáži v USA vzdal jen funkce šéfa poslaneckého klubu hnutí. Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a poslanec získal prestižní stipendium na univerzitě v Oregonu.

Čelil potom tvrdé kritice jak od opozice, tak od veřejnosti. Prezident Miloš Zeman označil počínání Farského za podvod. „Podvod na voličích to nesporně je, ale já bych doplnil, že je to hloupý podvod na voličích,“ řekl prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1. „Já to chápu jako výraz neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici pana Farského ve STANu samozřejmě činí málo důvěryhodným i STAN jako celek,“ prohlásil také prezident.

„My tohle budeme rozebírat jak s koaličními partnery, tak potom ještě určitě jednou uvnitř hnutí STAN, a určitě se dostaneme k nějakému výsledku,“ řekl v úterý Rakušan.

Zásadní jsou hlasování o důvěře a rozpočtu, řekl Rakušan

Dostal od iDNES.cz otázku, zda hnutí STAN bude povolávat poslance Farského na hlasování o vydání expremiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání, což v úterý doporučil mandátový a imunitní výbor Sněmovny, a jaká hlasování vlastně považuje za tak důležitá, že by u nich Farský neměl chybět. Místopředseda hnutí totiž tvrdil, že je připraven na důležitá hlasování se z USA do Prahy vracet.

„Samozřejmě, že hlasování o vydání, nevydání považuji za hlasování, které je důležité. My se s panem Farským, než o jednotlivých hlasováních, budeme primárně bavit o celé té nastalé situaci,“ odvětil iDNES.cz Rakušan.

„Jinak hlasování klíčová o rozpočtu, o důvěře, nedůvěře vládě, to znamená ta nejzásadnější hlasování, tak na těch by určitě účast každého poslance měla být samozřejmě zabezpečena,“ řekl lídr vládního hnutí.

Hlasování o návrhu státního rozpočtu na letošní rok čeká Sněmovnu na jaře. Ministr financí Zbyněk Stanjura chystá nový návrh rozpočtu poté, co se nová vláda odmítla řídit návrhem připraveným minulou vládou.

Jestliže tedy Farský poslancem zůstane a hnutí STAN ho nepřiměje, aby se zachoval jinak, čeká ho tedy podle Rakušanova aktuálního vyjádření minimálně cesta z Oregonu, do Prahy kvůli rozpočtu.