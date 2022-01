„Jeď si a odstup“. Expremiéři sepsuli Farského a spekulovali nad plány Babiše

Ve středečním rozhovoru v pořadu 360° označili všichni bývalí vysocí politici parlament za důležitou instituci a zkritizovali záměr jednoho z jeho členů – Jana Farského. Ten se chystá dolní komoru parlamentu na osm měsíců opustit a odletět na stáž do Oregonu.

Podle někdejšího premiéra vlády Petra Nečase je Farského stáž v USA naprosto bezprecedentní. „Buďto pracuji na osobním růstu a kariéře, nebo dělám politiku. Jedno, nebo druhé. Jde to částečně skloubit, ale osm měsíců? Neuvěřitelné, nepředstavitelné, nemám slov, lapám po dechu,“ uvedl rozčarovaný expremiér.

Ke kritice se připojil i Špidla, podle něhož by měl Farskému v cestě zabránit nynější předseda vlády Petr Fiala (ODS). „Jeď si a odstup,“ to by podle sociálního demokrata udělal každý soudný premiér.

Topolánek Fialovi důvěřuje a myslí si, že je natolik silný a integrovaný politik, který Farského nepustí. „Farský půjde do sebe a nakonec neodjede,“ doplnil Topolánkovy úvahy Nečas.

Babiš jako prezident nebo staronový premiér?

Hosté pořadu CNN Prima News také spekulovali nad tím, zda bude Andrej Babiš příští rok v lednu usilovat o prezidentské křeslo. Přesto, že bývalý premiér a opoziční poslanec zatím oficiálně kandidaturu neohlásil, mnoho odborníku věří, že si prezidentské volby nenechá ujít.

Podle Nečase je Babišova účast v druhém kole pravděpodobná zejména v tom případě, pokud bude o post hlavy státu zájem mnoha kandidátů, mezi které se voličské hlasy rozloží. „Koupil obytňák, nejde jen o prezidentskou kandidaturu, postup do druhého kola má případně téměř jistý. Plynule teď začne jezdit, pojede rok a půl permanentní kampaň,“ zhodnotil Babišovy plány bývalý premiér za ODS. Ty se prý mohou týkat i snahy rozložit současnou vládu a opět zaútočit na premiérské křeslo.

Topolánek je toho názoru, že plánovanou Babišovou strategií může být se stáhnout do ústraní a vyčkávat. „Nechá špinavou práci na bývalé ministryni financí a současné šéfce poslanců ANO Aleně Schillerové nebo bývalém vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi (ANO),“ uvažoval.

„Chce mít reálnou moc. Určitě nebude čekat v opozici celé volební období. Předpokládám, že má plán i na předčasné volby v roce 2023,“ oponoval Topolánkovy bývalý předseda za sociální demokraty Špidla. Ten si o expremiérovi Babišovi myslí, že je politický živočich, který nehodlá zůstat v ústraní.

Všichni bývalí ministři se také shodli na tom, že to současná vláda nebude mít lehké. „Bude muset řešit stoupající inflaci, koronavirovou pandemii, energetickou krizi a hrozbu rozvratu veřejných financí,“ podotkl Topolánek. Hosté se vyjádřili i k programovému prohlášení vlády, které ve své podstatě chválili. „Za mě dobrý a v zásadě se směřováním vlády souhlasím,“ zhodnotil koaliční program Topolánek. K němu se přidal i Nečas, podle něhož je programové prohlášení Fialovy vlády uspokojivé.