Případ Farského je podvodem na voličích, je přesvědčen prezident Zeman

Podvod na voličích to nesporně je a je to hloupý podvod, hodnotí prezident Miloš Zeman případ poslance STAN Jana Farského, který odletěl na studijní stáž do USA na univerzitu v Oregonu, ale nechal si poslanecký mandát. Vzdal se jen funkce šéfa poslaneckého klubu. Zeman to řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1.