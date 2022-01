Farský nebude poslancování stíhat, míní vědec, který má stejné stipendium

Farského plán dojíždět z Ameriky do Česka na důležitá jednání Poslanecké sněmovny zpochybňuje Martin Jirušek, který prestižní stipendium získal taky.

Pro server iRozhlas Jirušek vysvětluje, že si nedokáže představit současné věnování se čemukoliv jinému, než samotnému výzkumnému projektu. Poukazuje taky na to, že Fulbrightovo stipendium obsahuje limit na dobu strávenou mimo Spojené státy.

Jirušek, který na svém výzkumném projektu pracuje na Univerzitě George Washingtona v hlavním městě Spojených států, upozorňuje na časovou náročnost projektu podpořeného prestižním stipendiem.

„Samozřejmě to může být v rámci projektů různé, ale práce na projektu je tady dost náročná na to, aby to člověka zaměstnávalo. Konkrétně v mém případě to znamená, že jdu do kanceláře, pracuju, píšu texty, mám domluvené nějaké schůzky v rámci výzkumu, scházím se s lidmi, dělám s nimi rozhovory. Potom to nějakým způsobem zpracovávám, chodím do archivu, do knihoven, kde si hledám další dokumenty, které potom nějakým způsobem zpracovávám, sepisuji,“ vysvětluje Jirušek své zkušenosti.

Technicky to jde, v praxi to bude náročné

Časová náročnost projektu není jediným omezením, kterému Farský musí čelit, pokud se rozhodne dále se účastnit důležitých jednání Poslanecké sněmovny. Jirušek poukazuje také na to, že některé programy umožňují jen omezený počet dní strávených mimo Ameriku.

„To stipendium je nastaveno tak, že by ho člověk měl strávit právě na univerzitě ve Spojených státech a je limitováno, jak dlouho může být mimo Spojené státy. V mém případě je to 20 dní za celý desetiměsíční pobyt,“ říká Jirušek.

Při délce letu ze západního pobřeží USA do střední Evropy a zpátky by tak Farskému zbýval jen omezený čas na účast v hlasování v Poslanecké sněmovně. Pokud je i v rámci jeho programu stanovený limit na dny strávené mimo zemi, byl by to pro poslance problém.

„Obecně to asi představitelné je. Otázkou je, jak často by takovou cestu musel realizovat. A v současné době, v situaci, kdy je tady pandemie, je samozřejmě otázkou, jak by to všechno šlo logisticky skloubit,“ podotýká Jirušek.

Nikam nejezdit, navrhuje Bartoš i Jurečka

Náhlé odstoupení z funkce kvůli stipendijnímu pobytu vyvolalo v Poslanecké sněmovně kritiku Farského. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan již dříve řekl, že kandidatura Farského do Sněmovny v době, kdy řešil stipendium, nepovažuje za šťastné.

Cestu na univerzitu poslanci nedoporučil ani předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj by na stáž Farský buď neměl nastoupit, nebo by na jeho místo ve Sněmovně měl nastoupit náhradník. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zmínil, že kdyby se jednalo o poslance Lidovců, cestu by mu důrazně nedoporučil.

Odjezd kritizoval i bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého tím Farský vzkázal voličům, že se vůbec nic nestane, když jimi zvolený poslanec nebude půl roku ve Sněmovně pracovat. Uvedl to na svém Twitteru.

Miroslav Kalousek @kalousekm Pan poslanec @JanFar_sky vzkazuje všem voličům, že se vůbec nic nestane, když jimi zvolený poslanec nebude půl roku ve sněmovně pracovat. Je úplně jedno, jak moc si v Oregonu zvýší kvalifikaci. Ten jeho vzkaz veřejnosti, že chodí volit zbytečně, je tisíckrát větší škodou. oblíbit odpovědět

„Chápu únavu, vyhoření, potřebu dobít baterky... Ale nevím, jestli si to může dovolit čerstvě zvolený poslanec a mandát si nechat,“ vyjádřil se k odletu Farského bývalý šéf nevládní organizace Transparency International David Ondráčka.

Oregonská státní univerzita, na které bude Farský v následujících osmi měsících realizovat svůj projekt, je v žebříčku světových univerzit sestaveným společnosti Quacquarelli Symonds na sdíleném 531. až 540. místě. Česká Univerzita Karlova je o více než 250 pozic výše. V žebříčku se drží na 266. pozici. Brněnská Masarykova Univerzita si vede jen o trochu hůře než Oregonská státní, je na společném 551. až 560. místě. Ve státě Oregon existuje ještě jedna vysoká škola se skoro totožným názvem. Oregonská univerzita (University of Oregon) je na 651. až 700. pozici.