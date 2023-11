STALO SE DNES: Volby v září by vyhrálo ANO, kontroly na hranicích se prodlouží

Do Poslanecké sněmovny by se v září dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO se 34 procenty následované ODS se 13. Vyplývá to z posledního sněmovního volebního modelu agentury Median, podle nějž by se do Sněmovny dále dostali Piráti, SPD, a také hnutí STAN a TOP 09.

Netradiční dárek dostal bývalý prezident Miloš Zeman od čínského velvyslanectví. Na svém facebookovém profilu se ve středu pochlubil fotkou s devíti talíři plnými asijské kuchyně. „Byl to skutečný hodokvas,“ komentoval čínskou úlitbu Zeman. Bývalý prezident je svým dobrým vztahem k Číně známý. Jeho postoje v tomto ohledu někteří politici kritizovali, bezpečnostní experti považují Čínu za riziko.

Vláda prodloužila namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem o dvacet dnů, do 22. listopadu. Už před týdnem to avizoval ministr vnitra Vít Rakušan. O namátkových kontrolách na hranicích se Slovenskem rozhodla vláda 4. října, později je prodloužila do 2. listopadu. Kontroly zavedlo několik okolních zemí ve snaze omezit nelegální migraci.

Až 70 procent Rusů dotázaných v průzkumu nezávislého střediska Levada je ochotno podpořit svého prezidenta Vladimira Putina, pokud by se rozhodl ukončit válku proti Ukrajině – ale za podmínky zachování nově dobytých území. Pokud by podmínkou míru bylo vrácení okupovaných území Ukrajině, pak by podpora klesla jen na 34 procent, upozornil na svém webu list Ukrajinska pravda

Francouzská policie šetří, kdo na domy v Paříži nakreslil několik desítek Davidových hvězd. Symbol, kterým nacisté v období druhé světové války označovali Židy, se objevil v centru francouzské metropole i na jejích předměstích. Počet antisemitských činů v zemi od vypuknutí bojů mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás vzrostl na více než osm stovek.