STALO SE DNES: Výbuch protrhl Kachovskou přehradu. Většina Čechů Pavlovi věří

Ukrajina oznámila, že ruské jednotky vyhodily do povětří Kachovskou přehradu na jižním toku Dněpru. Podle armády tak chtěly zabránit tomu, aby ukrajinské síly řeku překročily. Vodní elektrárna byla údajně zcela zničena a nepůjde opravit. Rusové z exploze viní ukrajinské síly.

Prezident Petr Pavel je jediným z vrcholových politiků, u kterého převyšuje mezi Čechy důvěra nad nedůvěrou. A to o hodně. Podle průzkumu společnosti CVVM mu věří 59 procent lidí, zatímco 35 procent nikoli. Hlubokou nedůvěru mají obyvatelé k politikům vládní pětikoalice. Některé vůbec neznají.

Omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek měl o víkendu autonehodu. V sobotu ve svém mercedesu narazil do škodovky. V té jeli manželé, které musela záchranná služba převézt do nemocnice. Utrpěli lehká zranění. Kajínkovi se nic nestalo. „Jako dobytek jsem nejel,“ popřel tvrzení známého zraněných.

Pražská policie pokročila ve vyšetřování případu skupiny mladých útočníků. Pojala podezření, že násilí pokračuje odplatami. V pátek zveřejnila další video, kde skupinka shazuje na zem mladíka s odkazem na předchozí incident s pistolí u hlavy. Díky poznatkům od veřejnosti se tři aktéry podařilo identifikovat, policie nyní hledá posledního.

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína zahájí v nejbližší době opravy tanků T-64 ukrajinské armády. Tanky, které byly desítky let ve skladech, po modernizaci zamíří přímo do bojů na Ukrajině. Oznámilo to české ministerstvo obrany.