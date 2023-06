Kajínek havaroval a zranil dva lidi. Jako dobytek jsem nejel, řekl

Omilostněný vězeň Jiří Kajínek jel v sobotu v půl druhé odpoledne z Osové Bítýšky na Žďársku do Velké Bíteše. „V zatáčce přejel do protisměru a došlo ke střetu se Škodou Roomster s přívěsem. Ten byl nárazem odmrštěn mimo silnici, mercedes narazil ještě do směrového sloupku a zůstal stát v silničním příkopu,“ objasnila nehodu policistka Michaela Lébrová deníku Blesk.cz, který o kauze informoval.

Oba zranění z protijedoucí škodovky byli převezeni do péče lékařů. Podle mluvčího záchranky Petra Janáčka mají zhmožděný hrudník. „Budou v pořádku, byli hlavně v šoku,“ řekl podle Blesku kamarád manželů, podle něhož jel Kajínek jako dobytek. Web totožnost známého zraněných blíže nespecifikoval.

„Rozhodně jsem nejel jako dobytek. Žádní svědci nehod nejsou. Tedy alespoň já o žádných nevím. Je to nešťastná událost. Mrzí mě to. Nejpodstatnější je, aby byli všichni v pořádku,“ řekl Kajínek v úterý redakci iDNES.cz. Na dotaz, zda se neobává, že může jít kvůli nehodě znovu do vězení, odpověděl, že to se snad nestane.

Ukázat na konkrétního viníka ale odmítl. Na místě nehody strávil několik hodin. K bouračce došlo v půl druhé, odtahová služba odvezla Kajínkův vůz až po osmé večer.

Příčinu dopravní nehody policie vyšetřuje. Podle ní nebyl ani jeden řidič v době incidentu pod vlivem alkoholu.

„Já už jsem to říkal tolikrát... Prostě to byla havárka a auto je v servisu. Je mi to nepříjemný. Ale jsem celej. Nic mi není,“ poskytl krátké vyjádření deníku Blesk.

Když nyní již bývalý prezident Miloš Zeman v roce 2017 udělil Jiřímu Kajínkovi milost, stanovil zkušební dobu na sedm let. V ní se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu. Pokud by ji porušil, o jeho dalším osudu by rozhodovala hlava státu. Tedy aktuálně prezident Petr Pavel.

„Tuto nehodu vidím na přestupek. I kdyby to měl být trestný čin, tak je to pořád skutek z nedbalosti, a tím on tu podmínku neporuší,“ vysvětlil advokát Jan Černý. Případem by se musel zabývat soud. „Ten by to vyhodnotil, informaci předal Hradu, kde by věc posuzoval Petr Pavel,“ dodal.

Kajínek se na svobodu dostal 23. května 2017. Ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Souhlasil s podmínkou milosti, tedy tím, že po dobu sedmi let se nedopustí žádného trestného činu. To hlídá plzeňský krajský soud.

Kajínek měl autonehodu také v roce 2017, když u Plzně nedal přednost v jízdě. Policisté tehdy dopravní nehodu uzavřeli blokovou pokutou a udělením čtyř trestných bodů do karty řidiče.