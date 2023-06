Firma z Šenova zahájí modernizaci tanků T-64. Pak poputují na Ukrajinu

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína zahájí v nejbližší době opravy tanků T-64 ukrajinské armády. Tanky, které byly desítky let ve skladech, po modernizaci zamíří přímo do bojů na Ukrajině. ČTK to oznámilo české ministerstvo obrany.