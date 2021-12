STALO SE DNES: Epidemie dál zpomaluje, v Bělorusku odsoudili opozičníky

Nastupující premiér Petr Fiala si nedokáže představit, že by jeho první zahraniční cesta vedla jinam než na Slovensko. „Vztahy mezi našimi zeměmi a naše společná historie jsou zavazující,“ řekl v úterním rozhovoru pro Radiožurnál. Je podle něj také klíčové, aby se scházeli pravidelně s prezidentem Milošem Zemanem.

Epidemie v Česku stále zpomaluje. V pondělí testy odhalily 11 896 pozitivních případů, což je nejméně ve všední den za poslední čtyři týdny. Číslo incidence, tedy kolik nakažených přibylo za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel, kleslo na 817, reprodukční číslo se drží na 0,83.

Běloruský soud v úterý poslal blogera a manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské na osmnáct let do vězení za přípravu a organizaci masových nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Sjarhej Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Do vězení jde i dalších pět aktivistů.

Prezidentův ústup a rozhodnutí o jmenování celé vlády vzbudilo mnoho emocí. Z řad odpůrců jmenování Jana Lipavského do funkce ministra zahraničí zaznívají slova překvapení i hořké zklamání. Tomio Okamura takovou rychlost jednání nečekal. Podle bývalého člena ČSSD a advokáta Jiřího Vyvadila by mohl Miloš Zeman po tomto rozhodnutí ve funkci rovnou skončit.

Po Bohemia Energy končí další dodavatel energií. Konec dodávek elektřiny a plynu v úterý oznámila společnost Microenergy, vyplývá z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat dodává firma energie více než 760 zákazníkům. Podle webu Hospodářských novin je mezi nimi i Energetický regulační úřad (ERÚ).