První Fialova cesta povede na Slovensko. Se Zemanem se chce scházet pravidelně

„První zahraniční cesta by měla vést na Slovensko. Vztahy mezi našimi zeměmi a naše společná historie jsou zavazující,“ osvětlil své plány na dny po pátečním jmenování Fiala.

V rozhovoru pro Český rozhlas nový premiér také ocenil, že prezident Miloš Zeman ustoupil a rozhodl se jmenovat ministerský tým, včetně pirátského kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle slov Fialy tomu však předcházely složité, místy i tvrdé debaty.

„Pan prezident si uvědomil to, co já. Spor před ústavním soudem dvou klíčových osob v politice - prezidenta a premiéra, není to, co by aktuálně České republice prospělo,“ řekl s odkazem na epidemiologickou situaci a rostoucí ceny energií. Vláda se podle něj musí soustředit na aktuální politické problémy, ne řešit kompetenční spor.

Výhrady prezidenta k Lipavskému však trvají. Nastupující premiér jej proto ujistil, že každý člen jeho vlády bude respektovat koaliční smlouvu, kde jsou ošetřeny i body zahraniční politiky, které Zemanovi v souvislosti s Lipavským vadily.

Podle Fialy je tak do budoucna klíčové vyjasnit pravomoci prezidenta při sestavování vlády a jmenování jejích členů.

Fiala zároveň uvedl, že se chce s prezidentem pravidelně scházet. „Není možné, aby se prezident s premiérem nebavili. O mně je známo, že chci diskutovat,“ dodal.