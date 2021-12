Soud zpřísnil trest za smrt fanouška, člen ochranky musí do vězení

Původně muži ostravský krajský soud uložil tříletý podmíněný trest, odvolací soud mu trest zvýšil na pět let vězení „natvrdo“.

Člen ochranky dal silně opilému muži, který byl pro nevhodné chování vyveden ze stadionu, facku, po které fanoušek upadl a uhodil se hlavou o zem. O dva dny později v nemocnici zemřel. Zvýšení trestu požadoval žalobce, soud mu vyhověl.

Incident se stal 26. října 2019 večer v prostoru parkoviště před zimním stadionem při utkání mezi HC Havířov a HC Frýdek-Místek.

David Slonka, který pracuje jako řidič taxislužby, napadl jednačtyřicetiletého muže při zajišťování pořadatelské služby poté, co byl pro svou podnapilost a nevhodné chování vyveden.

Podle obžaloby s vědomím své fyzické převahy vůči podnapilému člověku, s velkou razancí jedním úderem pravou rukou muže udeřil do tváře. Pro návštěvníka to byl nečekaný útok, nekontrolovatelně upadl vzad na parkoviště a silně se přitom udeřil do temena hlavy. Muži tím způsobil celou řadu zranění, které nakonec skončily po dvou dnech ve Fakultní nemocnici Ostrava smrtí kvůli těžkému otoku mozku.