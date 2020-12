Soud řeší vliv alkoholu na smrt fanouška, v těle měl čtyři promile

Obžalovanému Davidu Slonkovi státní zástupce navrhuje za ublížení na zdraví a výtržnictví pět let vězení. Jednačtyřicetiletý silně opilý příznivec se dostal s ostrahou do sporu během druhé třetiny hokejového utkání AZ Havířov.

Když ho vyváděli, tak jim fanoušek nadával a vyhrožoval. Dvacetiletý Slonka, ačkoliv už předtím odcházel, se vrátil a dal mu facku. Napadený se bezvládně skácel k zemi a silně se udeřil hlavou o zem.

I když byl poté ještě při vědomí, později v nemocnici se jeho zdravotní stav prudce zhoršil a nakonec vlivem silného krvácení do mozku zemřel.

Muži hrozí nepodmíněný trest za napadení fanouška, který následně v nemocnici zemřel.

Soud řeší i dva částečně rozdílné znalecké posudky - jeden od soudní patoložky, která prováděla nařízenou pitvu zemřelého, a druhý od znalce najatého obhajobou.

Oba se shodují, že přímou příčinou smrti bylo masivní krvácení pod tvrdou plenu mozkovou. Liší se však ve vylíčení předchozího zdravotního stavu napadeného a míry ovlivnění alkoholem. Muži na místě v dechu naměřili 4,08 promile a později v nemocnici v krvi ještě 3,83 promile.

„Lze hovořit o hranici otravy alkoholem, ale sama z praxe vím, že ovlivnění záleží na návyku na alkohol. U někoho, kdo je zvyklý, tak ani toto nemusí vést k významnému ovlivnění motoriky, stejně jako u jiného i o dost nižší míra alkoholu může znamenat smrt,“ uvedla znalkyně z oboru patologie.

Připustila, že ovlivnění alkoholem společně s kombinací úderu mohlo mít vliv na bezvládný pád. Odmítla však spekulovat, jestli fakt, že napadený údajně denně konzumoval nejméně dvě až tři piva, znamenalo, že byl alkoholikem.

Stejně tak ponechala soudu, jestli by si přivodil stejná zranění a upadl by, kdyby nebyl tak silně ovlivněn alkoholem. Soud se zabýval i tím, jaký vliv mělo takzvané ztučnění jater a zda to vypovídá o pravidelném užívání alkoholu.

Znalec obhajoby v pondělí nevypovídal, z líčení se omluvil.

U soudu však hovořili příbuzní zemřelého, například sestra a matka, které žádají nemajetkové odškodnění za psychickou újmu, přičemž soud musí zjišťovat intenzitu jejich vztahů.

O osm let starší sestra pracuje v havířovské nemocnici a byla i u toho, jak se lékaři bratra snažili zachránit. „Bohužel pak už bylo jasné, že není cesta zpátky. Ještě jsem se s ním rozloučila,“ vypověděla žena.

Potvrdila, že při přijetí do nemocnice podle výpovědí jejích kolegů její bratr ještě komunikoval, ale během tří až čtyř hodin se jeho stav prudce zhoršil. Odmítla však, že by byl nějakým alkoholikem.



„Občas se sice rád napil alkoholu, výhradně však piva.“ Ke ztučnění jater uvedla, že k tomu mohla vést jeho životospráva v posledních letech, stejně tak i žloutenka prodělaná v dětství.

Obžalovaný se v soudní síni omluvil

S obžalovaným pak v soudní síni polemizovala, jestli na jeho facebookové stránce psala nějakou špínu, jak on uvedl.

Matka, u které fanoušek po rozvodu žil, uváděla, že se s úmrtím svého syna nesmíří a zcela se jí změnil život. „V neděli časně ráno mi zavolali z nemocnice, že syn umírá a když jsme tam přijeli, už nám dali jeho osobní věci. Bylo to strašné,“ plakala.

Dodala, že poté ještě dala souhlas s darováním jeho některých orgánů, například srdce, sleziny nebo ledvin. „Když se nepovedlo zachránit jeho, tak jsem chtěla, aby někoho zachránil on. Jen mě mrzí, že nevím, kdo dostal jeho srdce.“

„Pil jako každý jiný. V zaměstnání neměl neomluvenou absenci, i po rozvodu se staral o svého syna,“ odmítla, že by její syn byl alkoholikem.

Obžalovaný Slonka poté, co matka na dotaz soudu sdělila, že jí obžalovaný nekontaktoval, uvedl: „Moc mě mrzí, co se stalo, vůbec jsem netušil, k čemu může dojít. Omlouvám se, neměl jsem odvahu se na vás obrátit. Moc mě celá tragédie mrzí.“

Vypovídat budou ještě další znalci, termín vyhlášení rozsudku dosud není znám.

Obžalovaný David Slonka přichází na jednání soudu: