Epidemie stále zpomaluje, v pondělí bylo 11896 pozitivních testů

Nakažených proti minulému pondělí ubylo o asi 3 600 případů. Přibylo ale hospitalizovaných. V nemocnicích nyní s covidem leží 5 908 pacientů, v těžkém stavu je 996 z nich.

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní počty nových případů koronaviru zpomalují v mezitýdenním srovnání 12 dní v řadě. Vysoký ale zůstává počet úmrtí. Za uplynulé dva týdny přesáhl počet obětí ve 12 případech stovku. Výjimkou je sobota s 91 zemřelými a pondělí s 56 zemřelými. Údaje za poslední dny ale obvykle při dalších aktualizacích ještě rostou. Od začátku epidemie zemřelo s koronavirem v Česku 34 697 lidí.

Laboratoře v pondělí provedly přibližně 107 000 testů, asi o 19 000 méně než před týdnem. Pozitivita klesla u všech třech typů testů. V případě lidí, kteří se nechali testovat preventivně, bylo pozitivních 5,67 procenta vzorků, před týdnem to bylo více než šest procent.

U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních klesl z 13,3 na 11,96 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 29,67 na 27,05 procenta.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Fakultní nemocnice Brno v pondělí sekvenací potvrdila v kraji sedmý případ nákazy variantou omikron. Případem je dítě z Adamova, kde už jsou dvě nakažené děti v základní škole. Dalšími dvěma nakaženými jsou zdravotní sestry z Fakultní nemocnice Brno a dvě děti jedné z nich. Mezi případy z Brna a Adamova není žádná souvislost.

Dosud bylo v ČR potvrzeno devět případů varianty omikron, kterou zařadila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti mezi znepokojivé typy koronaviru.

Incidenční číslo zůstává vyšší než 1 000 už pouze na Vysočině. Je to zároveň jediný kraj, kde incidence od pondělí vzrostla, ačkoliv jen minimálně.

Na 100 000 obyvatel tam za posledních sedm dní připadá 1 004 nakažených. Naopak v Karlovarském kraji má incidenční číslo hodnotu 376, což je nejméně v Česku.

Ukončené očkování má 6,5 milionu lidí

Zdravotníci v pondělí aplikovali 76 359 dávek vakcíny proti koronaviru, zhruba o 9 000 méně než před týdnem. Více než 58 000 lidí si přišlo pro třetí, posilující dávku, naopak první očkování podstoupilo necelých 6 000 zájemců. Od začátku vakcinace aplikovali zdravotníci v Česku 14,47 milionu dávek, ukončené očkování má 6,5 milionu lidí.

Na očkování proti koronaviru už mají nárok i děti ve věku pět až 11 let. Již v neděli večer začala jejich registrace, vakcíny mají dorazit v úterý.

Lékařské společnosti očkování této věkové skupiny doporučují. Očkovací centra, kde mladší děti mohou očkovat, ale zatím chybí v pěti krajích, a to v Královéhradeckém, Olomouckém, Středočeském, Libereckém a Plzeňském. Zájemci se mohou obrátit i na některé pediatry.

Rodiče do pondělního odpoledne zaregistrovali k očkování ve vakcinačních centrech více než 8 500 dětí do 11 let. Dalších téměř 6 600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha ) objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost ze zhruba

2 000.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 2 350 338 případů koronaviru, více než dva miliony lidí se již z nákazy vyléčily.

Denní přírůstky