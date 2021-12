S covidem skončil v kómatu, teď je hasič jednou z tváří očkovací kampaně

Osmačtyřicetiletý hasič pracující na stanici v Jeseníku onemocněl loni na podzim, tedy v době, kdy ještě neexistovala možnost nechat se očkovat. Kde či od koho se nakazil se nepodařilo určit.

„Dostal jsem horečky a vzhledem k příznakům jsem zavolal svému doktorovi, který mě poslal na testy, které covid potvrdily. Léčil jsem se doma, ale postupně se to zhoršovalo a po deseti dnech mě záchranka odvezla do olomoucké fakultní nemocnice, kde jsem skončil na jednotce intenzivní péče,“ popsal Šarman.

V olomouckých nemocnicích, v nichž mu byla později mimo jiné podávána rekonvalescenční plazma, nakonec strávil dvacet dní, z toho čtyři v kómatu. Boj o život i díky pomoci lékařů vyhrál, čekalo ho ale dlouhé zotavování.

To nakonec trvalo „jen“ 45 dní, jesenický hasič měl totiž štěstí, že se vyhnul větším následkům například na plicích. Lékaři zprvu nevěřili, že se dokázal vzhledem k těžkému průběhu nemoci tak rychle vrátit do kondice umožňující návrat do práce. Musel proto absolvovat několik vyšetření a neústupně jít za opětovným nástupem do služby.

„Neumím sedět doma. Na začátku rekonvalescence to ale byla muka, měl jsem problém ujít sto metrů. Myslím si, že na rychlost léčby mělo zásadní vliv užívání CBD oleje (olej vyráběný z konopí s obsahem kanabidiolu, v němž není psychoaktivní látka THC, a tak může být volně v prodeji - pozn. red.). Cítil jsem, jak se to začalo den ode dne zlepšovat,“ nastínil Šarman.

Kvůli těžkému covidu skončil velitel stanice

Sám ví, že měl zřejmě i štěstí. Například jeho známý, který sloužil u policie, se po prodělání koronaviru léčil rok a nakonec musel odejít ze služby.

Přiznává přitom, že po začátku koronavirové pandemie měl zprvu také pochybnosti o vážnosti nemoci, její prodělání mu ale ukázalo, jak zákeřná dokáže být. I proto už je nyní očkovaný. Je nicméně toho názoru, že by se lidé neměli očkovat proto, že musí, ale měli by sami chtít.

„Já už si nechtěl znovu prožít ten stav, ve kterém jsem byl, a tu bolest. Když však lidi do něčeho nutíte, část se bude vždy automaticky stavět do opozice a odmítat, je prostě potřeba jim to rozumně vysvětlit. A třeba ukázat, jaké to prodělání covidu může být,“ podotýká jedna z tváří očkovací kampaně hasičů.

Šarman není jediným z jesenické stanice, kdo prodělal těžký průběh nákazy koronavirem. Na konci roku 2020 skončil po pětadvaceti letech u sboru tamní velitel Pavel Antoš, kterému zůstaly zdravotní následky, kvůli nimž se rozhodl odejít.

„Pavel zanechal u našeho sboru výraznou stopu a byl velkým přínosem. Bohužel se s největší pravděpodobností stal prvním příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR, který končí služební poměr na vlastní žádost po prodělaném těžkém průběhu onemocnění covid-19, kdy mu jeho současný zdravotní stav dále neumožňuje vykonávat službu u sboru,“ uvedl tehdy při rozloučení krajský ředitel Karel Kolářík.

„Všichni jsme s napětím sledovali, jak se náš kolega pral se zákeřnou nemocí a doslova bojoval o svůj život. V tom okamžiku vás opravdu pohltí bezmoc a jediné co zůstane je víra v naději. Mrzí mě, že Pavlovo poslání u sboru, jehož smyslem je zachraňovat životy končí, nicméně jsem velmi rád a těší mě vidět znovu jeho úsměv,“ dodal.