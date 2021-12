Napíchej si tím svinstvem svoje děti, ať zhebnou, psala žena Rakušanovi

„Ať se takový zrůdy přestanou množit,“ jeden z mnoha nenávistných výroků, které si pod svými příspěvky na sociálních sítích přečetl Vít Rakušan, předseda strany Starostové a nezávislí a budoucí ministr vnitra. A není zdaleka sám. Urážky, nadávky a výhrůžky smrtí si lze přečíst pod příspěvky téměř všech politiků, obzvláště těch vrcholných. Aktuální situace okolo koronaviru navíc agresi lidí na sítích ještě vystupňovala.

Rakušan si ve svém příspěvku na Twitteru vysvětluje, proč se vlna nevole spustila právě teď a proč lidé vrcholné politiky nevnímají jako běžné lidi a jsou schopni jim vyhrožovat smrtí a přát neštěstí jejich rodině.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan 1/16 „Napíchej si svoje děti tím svinstvem, ať zhebnou stejně jako ty a takový zrůdy ať se přestanou množit…“ Tohle mi napsala dáma, která má podle profilu na facebooku sama děti. Jistě je má ráda a já jí moc přeji, aby o nich nikdy nemusela číst takové hnusy. Další gentleman oblíbit odpovědět

„Zaprvé se mám stát ministrem vnitra. Šéfem rezortu, který je vnímán jako silový. . Ale především – budu jednoduše ministrem. A to samo o sobě vyvolává emoci. Odosobňuje vás to. Stáváte se identickým s tou funkcí jako takovou. Ti, kdo píší, už vás přestanou vnímat jako tátu, syna, manžela, kluka z Kolína se spoustou kamarádu. Nejste sami sebou. Jste úřadem, institucí. A tam se předpokládá, že nemáte emoce,“ píše Rakušan.

Odpor k jeho jmenování do funkce ministra se zhmotnil v petici, kterou zveřejnil Jiří Janeček ve spolupráci se spolkem Otevřeme Česko - Chcípl PES. Vít Rakušan se nedávno znelíbil části veřejnosti tím, že by podle svých slov chtěl postihovat nedodržování platných opatření a pouhá domluva by podle něho nemusela být dostatečná.

„Trochu zaniklo zdůvodnění té věty. Já totiž nechci, aby muselo dojít k jakémukoliv zpřísnění, zastavení ekonomiky, zavírání škol, ke kontrolám na hranicích okresů. Miluju svobodu, chci návrat do normálu, nechci prodlužování jakéhokoliv omezení, které pozbyde na významu. Nechci ani pokutou osolit chudáka, který si zapomněl v autě respirátor. Chci ale každého požádat o osobní odpovědnost, o ohleduplnost k druhým lidem, o opatrnost, která pomůže nám, našim blízkým, úplně vysíleným zdravotníkům,“ objasňuje Rakušan svůj výrok.

Petice Jiřího Janečka požaduje také nejmenování dalšího budoucího ministra. Martin Kupka se prý nemá stát šéfem resortu dopravy kvůli svému údajnému výroku: „Lidé se musí chtít podvolit!“

„Tímto výrokem se budoucí ministři dopustili vlastizrady. Tak jako diktátoři v minulosti, ale i v současnosti chtějí pokořit lid. Chtějí zaujmout místo v nové éře totality, chtějí nás ovládat. Nikdy, nikdy nepřipustíme, aby naše děti žily v diktatuře. Neohneme hřbet, nepodvolíme se.“ píše se v petici, kterou podepsalo přes 1500 lidí. Na podporu petice se 12. prosince konala v Praze na Václavském náměstí demonstrace organizovaná spolkem Otevřeme Česko - Chcípl PES.

Toto hnutí na Víta Rakušana dokonce podalo trestní oznámení za to, že podle nich „zřejmě nespravoval svěřený majetek města Kolín péčí řádného hospodáře“. Problémem prý mají být předražené právní služby, které byly v době jeho starostování poskytovány městu Kolínu.

O nepříjemných útocích ví své i další politici. Začátkem tohoto roku řešila agresivní a urážlivé komentáře na sítích poslankyně za piráty Olga Richterová, která věc řešila dokonce soudní cestou. V souvislosti s jejím případem, se s nepříjemnými zážitky svěřila i předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová.

S agresivitou odpůrců má zkušenost také premiér Andrej Babiš, po kterém během jeho autogramiády v létě lidé dokonce házeli vejce.