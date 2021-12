Zeman „překvapil“ své příznivce i SPD. Zradil, jako prezident skončil, míní

„Musím říci popravdě, že jsem takovou rychlost toho jednání v tomto konkrétním případě neočekával,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura pro CNN Prima News. Zopakoval, že Lipavský je podle něj nekompetentní.

„Myslel jsem si, že si Zeman bude stát za svým,“ okomentoval prezidentův krok Radim Fiala z SPD v CNN Prima News. „Výhrady proti Lipavskému má i hnutí SPD, i já osobně,“ dodal.

Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD si mohl Zeman nejmenování Lipavského dovolit, protože přímo volený prezident má silnější mandát než hlavy státu, které byly voleny nepřímo.

„Klesl na úroveň Babiše“

Bývalý člen ČSSD a advokát Jiří Vyvadil se k prezidentovu kroku vyjádřil na Facebooku. „Zeman jako prezident skončil. Klidně by mohl odstoupit,“ napsal.

Slova zklamání zní i například ve facebookové skupině Přátelé Miloše Zemana. „Této prosté lidské, ale i politické ostudy se Zeman asi neměl dožít. Už klesl na úroveň Babiše. Kdysi to byl politik. R.I.P.,“ napsal člen skupiny Roman Liener.

„Ministrem zahraničí nesmí být Sudeťák, Rusobijec, Palestinec a poskok EU, USA, NATO. Bylo povinností českého prezidenta tomu zabránit,“ vyjádřil se Štěpán Vostatek, další člen skupiny.

„Zradil jste mě. Nechci žádné Sudeťáky, ani jejich slavnosti mít v ČR. Podejte prst a drzí Němčouři spolknou celou ČR!!!! Vlastizrádci jako Lipavský a spol. ať táhnou!!!!“ napsala jinde na sociální síti Růženka Šípová s odkazem na jeden z bodů Zemanova odporu k Lipavskému. Ten totiž připustil, že by se příští sudetoněmecké dny mohly konat na českém území.

„Takže do roka zde máme euro a naprostý diktát slavné EU ve všech směrech!“ píše také třeba Ivana Musálková. „Už je konec, budou tady zase fašisti,“ naříká Petr Peřinka. „Super. Válka s Ruskem v podání Lipavského může začít. Už se těšíte na břidličný plyn z USA?“ varuje Jiří Billig.

„Lidičky, nebrečte. Prezident ví, co dělá.“

Ve skupině zaznívají ale i slova chvály. „Šok a zděšení v Pražské kavárně, v komunitě presstitutů, i skřetovi Tchajwanci došla munice...Chytrý lišák prezident je vypekl,“ okomentovala situaci další členka skupiny Růžena Chrasteková.

„Lidičky nebrečte. Prezident ví, co dělá. Jen ať ty kudlanky už vládnou, a to se vší odpovědností. To bude masakr, hlavně pro ty, co si je zvolili. Ti budou řvát jako první. My alespoň dopředu víme, s kým máme tu čest. Takže nasedat a jedeme do pr.....,“ napsal pod Zemanovým facebookovým profilem jistý Josef Joves.

Designovaný premiér Petr Fiala po pondělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že vláda bude jmenována tak, jak ji navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Jmenování by mělo proběhnout v pátek v jedenáct hodin na zámku v Lánech. O důvěru by vláda měla Sněmovnu žádat 12. ledna.