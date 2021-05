STALO SE DNES: Senát nechce Česko na OH 2022, Dvořák žaluje Lipovskou

Během letošního léta bude přibývat méně případů než loni, tvrdí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle jeho odhadů bude přibývat méně než 300 případů denně. Na rozdíl od loňska však podle něj zůstanou zavedená nějaká opatření, bude se také více hlídat příjezd Čechů z dovolené.



Ředitel České televize Petr Dvořák podal trestní oznámení na radní ČT Hanu Lipovskou. Její aktivity podle něj překročily hranici její působnosti v Radě ČT a přetavily se v osobní útoky. Oznámení podal kvůli obvinění, že ji ohrožuje na životě. Lipovská však odmítá, že by toto tvrzení někdy řekla. Označila ho za nesmyslné a hloupé.



Senátoři chtějí apelovat na to, aby se Česko neúčastnilo olympijských her v Číně v roce 2022. Bojí se, že olympiáda přispěje k legitimizaci další diskriminace a potlačování lidských práv. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude u chystaném usnesení jednat na svém příštím zasedání 2. června, o týden později věc probere celý Senát.



Stát by mohl lidem během léta hradit jeden nebo dva PCR či antigenní testy měsíčně. Navrhuje to hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Na začátku července by také měla klesnout cena PCR testu, a to ze současných 1 750 korun na asi 640 korun. Pokud bude epidemie dále slábnout, vláda by mohla na konci června zrušit povinnost povinného testování ve firmách.



Europoslankyně Radka Maxová v loňském roce po osmi letech opustila hnutí ANO, které spoluzaložila. Odklonilo se podle ní od původních idejí. V březnu 2021 opustila také frakci Renew Europe, jejíž součástí ANO je. Nově je členkou Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (EP). Doufá, že díky ní bude český hlas v EP více slyšet.