Spoluzakladatelka ANO za hnutím zabouchla dveře. Opustila i frakci v Bruselu

Proč jste se rozhodla změnit frakci a přejít do skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu?

Po posledních volbách byly jen dvě členské země, které neměly zastoupení ve druhé nejsilnější frakci Pokroková aliance socialistů a demokratů. Byly jimi Česká republika a Irsko. Přišlo mi to jako škoda. Současně jsou sociální témata mou srdeční záležitostí.

Co si od členství v nové frakci slibujete, co má být jinak než v původní?

Očekávám, že hlas českých občanů bude v Evropském parlamentu více slyšet. Zaslouží si mít přímé spojení i do této frakce, tak jako by měli mít zastoupení v českém parlamentu. Demokracie nemůže existovat bez nalezení kompromisu mezi různými pohledy na věc.

Co říkáte na současný stav hnutí ANO?

Jako spoluzakladatelka hnutí ANO těžce nesu, že se odklonilo od svých původních idejí a přispělo ke zhoršení politické kultury v České republice.

Co si myslíte o posledních krocích skrz audit premiéra Andreje Babiše?

Jedna věc je právo ve smyslu legislativy a druhá, minimálně stejně zásadní, je vnímání morálky jednotlivými politiky a politická kultura v jednotlivých členských zemích. Spravedlnost musí platit pro všechny stejně. Politik musí jít příkladem nejen v dodržování platných zákonů, ale i svým přístupem k morálce.