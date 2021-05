Prezident Zeman nečekaně přijal na Hradě premiéra Babiše

Proč se premiér s prezidentem sešel, není jasné. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček pouze uvedl, že schůzka se týká „aktuálních politických otázek“. Nejde nicméně o pravidelné setkání u večeře v Lánech.

Vedle politické situace, kterou ovlivňuje přibližující se termín sněmovních voleb, a kauzy kolem vyšetřování výbuchu muničních skladu ve Vrběticích na Zlínsku by Babiš se Zemanem mohli probírat dění na ministerstvu zdravotnictví a další strategii opatření proti šíření epidemie koronaviru.

Premiér se s prezidentem setkal v týdnu, kdy musí ministr zdravotnictví Petr Arenberger vysvětlit své majetkové poměry. Arenberger dostal minulý od Babiše seznam materiálů, které mu má předložit. Čas má do tohoto pátku.

Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele.

Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá „za korunu“, uvedl.

V úterý se objevila informace, že Praha 1 v roce 2018 prodala nynějšímu Arenbergerovi byt v Bolzanově ulici o rozloze téměř 250 metrů čtverečních. Podle bývalého starosty Pavla Čižinského bylo součástí smlouvy, že v něm bude bydlet, podle médií tam však má jen ordinaci a žije v Kobylisích. Praha 1 následně uvedla, že Arenberger zprivatizoval byt spojený s ordinací v souladu s tehdejšími pravidly. Privatizaci ale prověří.

„Jelikož byly veřejně vysloveny pochybnosti o plnění podmínek privatizace ze strany Arenbergera, požádám odbor technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1 o místní šetření a o oslovení společenství vlastníků jednotek, abychom si ověřili, že je byt užíván v souladu s kupní smlouvou,“ uvedl radní pro majetek Prahy 1 Jan Votoček.

Tím ovšem problémy Arenbergera nekončí. Deník N ve středu informoval o tom, že Arenberger nemá bezpečností prověrku na stupeň důvěrné. Tu zavedl před dvěma roky tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ostatní ředitelé tuto prověrku dostali, Arenberger jako šéf FN Královské Vinohrady ji jako jediný nemá.

Zeman o víkendu uvedl, že by nic neměl proti případnému odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Řekl současně, že na to sám nebude naléhat, je to kompetence premiéra.