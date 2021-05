Senátoři budou řešit výbuch ve Vrběticích. Jednají o olympiádě v Číně kvůli Tibetu

Kvůli důvodnému podezření, že výbuch ve Vrběticích mají na svědomí důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU Anatolij Čepiga a Aleksandr Miškin, vypověděla vláda Andreje Babiše z České republiky nejprve osmnáct ruských diplomatů, kteří jsou podle ní úzce napojeni na ruské tajné služby, a v reakci na odvetný krok ruské strany rozhodla o tom, že do konce května musí Česko opustit desítky dalších ruských diplomatů a že se musí srovnat diplomatické zastoupení v obou zemích.

Nejasné jsou zatím všechny okolnosti plánované a později zrušené cesty vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka do Moskvy. Hamáček nejprve avizoval cestu do Moskvy kvůli vakcíně proti covid-19 Sputnik V, později to označil za pouhou kamufláž. V té době již přitom od 7. dubna stejně jako další vysoce postavení politici věděl o zjištění českých tajných služeb, že výbuch ve Vrběticích mají zřejmě na svědomí důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU.

Dva dny před tím, než to Hamáček spolu s premiérem Andrejem Babišem oznámili také veřejnosti, se ministr vnitra sešel s šéfy tajných služeb a podle Seznamu Zprávy s nimi řešil i možnost, že byl v Rusku vyměnil ututlání kauzy Vrbětice za milion vakcín Sputnik V pro Českou republiku. Hamáček to označil za lež a dal trestní oznámení na autory zprávy. Právě kvůli okolnostem schůzky na vnitru si senátní výbor zřejmě přizval ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna.

Nikdo z přímých účastníků schůzky zatím tvrzení serveru na Hamáčkovu adresu nepotvrdil, naopak odstupující nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se ale celé schůzky neúčastnil, tvrzení o chystaném handlu s Ruskem popřel. Vyznění schůzky podle něj naopak bylo, že se cesta do Moskvy neuskuteční.

Senátory zaujala chystaná olympiáda v Číně

Před projednávnáím kauzy Vrbětice se senátoři věnují plánované zimní olympiádě v Číně v příštím roce.

“Postavení Tibeťanů a Ujgurů vyvolává vážné obavy z páchání zločinů proti lidskosti. Čínská lidová republika je přitom pořadatelem olympijských her 2022. Jak respektuje ČLR olympijskou chartu a své další mezinárodní závazky?“ nazvali senátoři bod, kterým se právě zabývají.

Podle Olgy Lomové z Filosoifické fakulty Univerzity Karlovy je třeb pečlivě promyslet jak se dáme vtáhnout hry pořadatelů, kteří mají jiný zájem než dodržování olympijské charty a lidských práv.