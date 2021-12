STALO SE DNES: Zemanovi skončí izolace, do USA jen s čerstvým testem

Ve středu uběhne 14 dní od prezidentova pozitivního testu na covid. Pro Miloše Zemana to znamená, že kandidáty do vedení ministerstev už nebude muset přijímat zpoza skla. Hlava státu již hovořila s většinou kandidátů do budoucí vlády, po uplynutí karantény se mají konat schůzky ještě se dvěma budoucími ministry.

Do konce týdne má podle slov Adama Vojtěcha vyjít ve Sbírce zákonů vyhláška o povinném očkování lidí nad 60 let a vybraných profesí. Vyhláška má začít platit od března příštího roku. Hnutí SPD Tomia Okamury oznámilo, že hned, jak to bude možné, vyhlášku napadne u soudu jako diskriminační.

K vycestování do USA bude nově potřeba kromě potvrzení o očkování také negativní test na koronavirus. Ten však nesmí být starší déle než jeden den. Laboratoře mají v poslední době často problém oznámit výsledky i do 48 hodin, cestující si tak možná budou muset připlatit za expresní vyhodnocení testů.

Svržená vůdkyně Myanmaru Do Aun Schan Su Ťij půjde na dva roky do vězení. Barmský soud jí uložil trest odnětí svobody za podněcování k násilí a porušování koronavirových opatření. Původní trest zněl čtyři roky vězení, později byl však snížen.

Ruskému stíhači, který minulý rok nedopatřením sestřelil bojový stroj Su-30 hrozí až sedm let za mřížemi. Incident se odehrál během simulace vzdušného souboje asi tři sta kilometrů severozápadně od Moskvy. Pilot, tvrdí, že odpovědnost má nést hlavně pozemní personál.