Nejen urážky. Děláte to skvěle, většina stojí za vámi, četli zdravotníci

„Děláte to skvěle. Nenechte se otrávit a bojujte i za nás, obyčejné smrtelníky. Ta většina stojí za Vámi,“ napsal ve svém dopise. Na Twitteru pak rozšířil výzvu: „Kdo můžete, napište e-mail do své nemocnice a podpořte lidi, co tam pracuji. Udělal jsem to a podle reakcí i na to málo, těch 5 minut u klávesnice ty lidi potěší. A stojí to za to. Ať ví, že tady jsou lidi, co je ocení a podporují. Díky.“

„V záplavě anonymů urážejících na základě totálně nesmyslných pseudoargumentů z FB přijde borec, napíše a pošle tohle. Děkuji moc za všechny,“ reagoval na jeho slova lékař fakultní nemocnice v Plzni Jiří Chvojka.

Urážky zdravotníků kritizoval také předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Nenadávejme zdravotníkům, oni za to nemohou. Naopak pokloňme se jim, poděkujme jim a držme jim palce. Držme jim palce tím, jak se sami budeme chovat, to jim totiž pomůže,“ řekl.

Vyčerpaní zdravotníci už spoustu měsíců fungují na maximum. „Jedeme nonstop. I přes COVID zvládáme přes urgent s vypětím personálních i lůžkových kapacit ještě i ostatní intenzivní pacienty. Dnes 3x krvácení do zažívacího traktu, septický šok, trauma pánve, 3x těžká mrtvice, trauma páteře a míchy,“ napsal na svém Twitteru Chvojka.

Své frustraci z aktuální situace dal na sociálních sítí průchod také anesteziolog na oddělení ARO Nemocnice Kyjov Jiří Vyhnal. „Dnes jsem si poprvé řekl, že končím. Pak jsem na druhém konci telefonu slyšel kolegu, který je na tom ještě hůř. Jo jasně jede se dál,“ napsal.

“Všichni po tom ochrnuli“

Při svých službách na covidových odděleních se zdravotníci setkávají také se zarytými odpůrci vakcín. Jiří Chvojka například na svém Twitteru popsal výjezd k neočkovanému obéznímu kardiakovi, který měl za sebou infarkt. „Všichni po tom ochrnuli. Nevím, říkala to žena, že ji to říkali,“ odpověděl podle Tweetu Chvojky muž na otázku, proč není očkovaný.

Do debaty o lidech odmítajících vakcíny se zapojila také bioložka Marie Šabacká. „Mysleli jste si, že odpůrci očkování jsou produktem sociálních sítí a trollích farem? Chyba, je to myšlenka stejně stará jako očkování samo. Lidé se od počátku báli, že je očkování změní v dobytek, sebere jim osobní svobodu a povede k přemnožení lůzy,“ tweetovala Šabacká.