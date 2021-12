Zřekněme se kontaktů, možná zábavy bude zase o kousek méně, vyzval Rakušan

„Všichni cítíme, že situace ve které opět jsme po roce, je vážná. Je možná vážnější než kdy byla,“ zahájil svůj apel předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ve videu hlavně zdůrazňoval, že koronavirovou situaci je třeba zvládnout společnými silami.

Rakušan apeloval na osobní odpovědnost, aby každý ochránil jak nejohroženější skupiny lidí, tak i své nejbližší. „Dokážeme to jenom tak, že budeme sami zodpovědní, budeme dodržovat všechna ta opatření, byť o nich někdy pochybujeme,“ řekl Rakušan. “Budeme sami se zříkat našich sociálních kontaktů a možná té zábavy v tom našem životě bude zase o kousek méně,“ podotkl.

„Je to nepříjemné, ale já mám jednu sousedku, je to zdravotní sestřička, a ona brečela, protože si myslela že nikdy, ale už nikdy nezažije tu jedinečnou strašnou zkušenost z toho loňského roku,“ uvedl a popsal dobu z podzimu 2020, kdy na covidových jednotkách denně umíralo velké množství lidí, a zmíněná zdravotní sestra odcházela z práce i do práce vysílená fyzicky a psychicky.

„Nenadávejme zdravotníkům, oni za to nemohou. Naopak pokloňme se jim, poděkujme jim a držme jim palce. Držme jim palce tím, jak se sami budeme chovat, to jim totiž pomůže,“ řekl Rakušan.

V závěru svého apelu řekl, že za politiky slibuje, že se připraví na příští vlnu epidemie, aby se podobný scénář a staré chyby znovu neopakovaly.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

„A to bych vám za nás chtěl slíbit. Ale abychom to zvládli my všichni, jako společnost, tak se navzájem potřebujeme. Nepotřebujeme příkopy, potřebujeme společnost, která drží pohromadě,“ řekl Rakušan a znovu zopakoval, že společnost musí držet pohromadě.

O Vítovi Rakušanovi se mluví jako o jednom z možných kandidátů na prezidenta. Svoji kandidaturu zcela nevyloučil. Politik dostal ve volbách do poslanecké sněmovny nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů.