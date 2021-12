Vláda by se mohla opět zabývat plánem na povinné očkování proti covidu

S povinným očkováním lidí nad 60 let nesouhlasí budoucí vláda Petra Fialy, jak dal v pátek najevo Anticovid tým stran nové vládní koalice. Šéf lidovců Marian Jurečka v neděli řekl, že když vláda Andreje Babiše očkování lidí nad 60 let vyhláškou nařídí, Fialova vláda to zruší.

Ministři by také měli vyhodnocovat dopady platných protikoronavirových opatření. Dopoledne, před jednáním vlády, se se epidemickou situací bude zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika.

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o omezení počtu návštěvníků hromadných akcí nebo o přísnějších pravidlech pro ochranu dýchacích cest ve školách. Zatím se roušky či respirátory nosí ve společných prostorách škol - na chodbách, v šatnách či jídelnách - ale při vyučování až na výjimky povinné nejsou.

V týdnu před Vánocemi vláda plánuje otestování žáků a studentů škol, zatím se počítá s pondělím 20. prosince.