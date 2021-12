Hlavní hygienička nevidí důvod ke zpřísnění opatření proti covidu

Svrčinová považuje současnou epidemickou situaci v Česku za hodně vážnou. Důvod ke zpřísňování režimových opatření ale nevidí. „Budeme spíše diskutovat o tom, aby se stávající pravidla dodržovala,“ řekla Radiožurnálu. Současná opatření musí podle hlavní hygieničky zůstat v platnosti nejméně do Vánoc.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková přitom v neděli řekla, že resort zdravotnictví naopak o zpřísnění opatření před vánočními svátky uvažuje. V nedělním diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News sdělila, že by se to mělo týkat počtu osob ve vnitřních prostorech, což by se dotklo především kulturních akcí.

Šíření koronaviru v Česku v posledních dnech vykazuje známky zpomalování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v neděli v České televizi řekl, že pandemie je, co se týká nově nakažených, na vrcholu nebo i za ním.

Varoval ale před „poměrně rizikovými hodnotami“ klíčových ukazatelů. Zátěž nemocnic podle Duška zůstane do Vánoc vysoká. V neděli bylo v nemocnicích 6 338 pacientů s covidem, z toho 1 014 v těžkém stavu.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování