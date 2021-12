Jurečka: Vyhlášku o povinném očkování nejde v této podobě akceptovat

Na stole je vyhláška o povinném očkování. „Očkování je jedinou cestou. Je to povinné očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let,“ sdělil už dříve Andrej Babiš. Na otázku, jestli s tímto ministryně práce a sociálních věcí v demisi souhlasí, odpověděla, že měli pouze technické připomínky.

„Zajímalo nás, jestli jsme na vyhlášku schopni kapacitně reagovat. Ten krok je však správný, pokud se chceme dostat z pandemie,“ uvedla Jana Maláčová. K odlivu sociálních pracovníků a pracovnic to podle jejího názoru nepovede.

S vyhláškou však nesouhlasí Anticovid tým, jehož členem je i Marian Jurečka. „Plošně to zavádět nechceme, napřed chceme slyšet od lékařských organizací, že tu je většinový názor, že chtějí povinné očkování. Fakt nepůjdeme cestou plošných nařízení,“ uvedl.

Stát podle něj ještě nedal lidem jasné argumenty k tomu, aby se šli očkovat sami. Vyhlášku plánují zrušit.

Povinné očkování zavedlo Rakousko, zvažuje ho i Německo. Některé sektory musí k očkování povinně i v Itálii, Francii, Řecku a v Maďarsku. „Nechceme riskovat odchod zaměstnanců. Ohrozíme stabilitu služby,“ řekl Jurečka. V zahraničí při zavedení podobného nařízení neodešlo podle Maláčové ani jedno procento.

Dosud navštívilo pana prezidenta v Lánech osm kandidátů. Posledním byl právě kandidát na post ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Petr Fiala už kompletní seznam kandidátů ke jmenování odeslal. „Pokud bude mít prezident k seznamu výhrady, nevyměkneme. Všichni za seznamem budeme stát,“ sdělil šéf KDU-ČSL.

Po jednání s prezidentem Milošem Zeman slíbil adresnou sociální politiku i důchodovou reformu, která více zohlední i výchovu dětí.

„Já jsem ho ujistil, že v našem programu je jasná podpora toho, že chceme, aby sociální systém byl adresný, aby byl cílený, abychom zabránili zneužívání,“ řekl Jurečka. Minimální důchod by měl být podle jeho slov rozhodně někde na úrovni minimálně 10 tisíc korun.

V minulosti o postu ministryně přemýšlela i Olga Richterová. Později však iDNES.cz potvrdila, že o ministerstvo už skutečně neusiluje. „Z osobních důvodů v současné situaci o toto ministerstvo neusiluji,“ napsala Richterová s tím, že za vše, čemu věří, se bude nadále zasazovat naplno ve Sněmovně a prosazovat program koalice Pirátů a Starostů.

Setkání s kandidáty do vlády Petra Fialy chce prezident Zeman dokončit do 10. prosince. V následujícím týdnu by mohla být nová vláda jmenována.