STALO SE DNES: Zeman odmítl jmenovat Lipavského, ČSSD má nového šéfa

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že nebude jmenovat pirátského kandidáta Jana Lipavského do funkce ministra zahraničí. V pátek to oznámil Hrad. Zdůvodnil to mimo jiné jeho nízkou kvalifikací či distancovaným postojem k visegrádské spolupráci a Izraeli. Zároveň zdůraznil, že Ústava mu neukládá povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen.

Od pátečních odpoledních hodin do sobotního rána bude platit výstraha před náledím na celém území České republiky. Hrozí komplikace v dopravě včetně zvýšené nehodovosti a nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí.

Sociální demokracie, která po říjnových volbách vypadla ze Sněmovny, si zvolila nového předsedu. Je jím dosavadní starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Porazil ministryni práce sociálních věcí Janu Maláčovou. Prohlásil, že strana by měla oslovit šéfa odborové centrály ČSMKOS Josefa Středulu, aby kandidoval na Hrad.

Obhájce eutanazie ze Švýcarska tvrdí, že dotáhl k dokonalosti svou sebevražednou kapsli Sarco, která lidem umožní asistované umírání po stisknutí jediného tlačítka. Vnitřek modulu se poté zaplní dusíkem, jenž okamžitě sníží hladinu kyslíku. Žádné z hlavních švýcarských organizací pro asistovanou sebevraždu se ale technologie nezamlouvá.

Znepokojení ve východní Evropě vzbudil návrh Joea Bidena, aby vybraní členové NATO začali jednat s Ruskem o jeho obavách z rozšiřování Aliance. Analytici se také shodují, že po úterní videokonferenci mezi americkým a ruským prezidentem bude Ukrajina donucena k ústupkům v Donbasu.