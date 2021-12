Zemanovi skončí covidová izolace. Nebude už muset vítat hosty za sklem

To by ale již ve čtvrtek mohlo skončit. Covid u prezidenta Zemana PCR test zjistili ve čtvrtek 25. listopadu, v den, kdy byl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Ještě týž den se tam vrátil a dostal monoklonální protilátky. O dva dny později byl v sobotu propuštěn do Lán a o den později jmenoval v podmínkách ne nepodobných scénu ze sci-fi filmu Petra Fialu novým premiérem.

„Pan prezident stále nemá žádné klinické příznaky, nemá horečky. Normálně funguje a pracuje, jak celý národ vidí, a dodržuje všechna epidemická opatření,“ řekl hradní kancléř Vratislav Mynář o hlavě státu koncem minulého týdne.

Podle covidových pravidel mu povinná čtrnáctidenní izolace skončí ve středu 8. prosince. Kandidáty do vlády má přijímat ještě v následujících dvou dnech. Jako úplně posledního v pátek 10. prosince kandidáta na nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. S ním už by se tak mohl potkat v jiném aranžmá, už ne „v akváriu“.

Zda to tak skutečně bude, nechává mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček otevřené. „Nyní nemohu zodpovědně sdělit upřesnění. Více budu vědět zítra odpoledne,“ sdělil iDNES.cz v pondělí odpoledne Ovčáček.

Zřejmě nejsledovanější schůzka bude v úterý s kandidátem Pirátů na ministra zahraničí Janem Lipavským. Lipavský je podle informací MF DNES kandidátem, ke kterému má Zeman výhrady. Fiala ale nechce připustit žádnou změnu svého seznamu navržených ministrů.

Předpokládá, že jeden z kandidátů, k němuž má výhrady prezident Zeman, přesvědčí i hlavu státu. Odmítl potvrdit, že jde o Lipavského. „Výhrady se týkaly určitých postojů,“ řekl jen obecně Fiala k tomu, co Zemanovi vadí na jednom z kandidátů do jeho nové vlády.