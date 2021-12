Zemana čeká schůzka s Pirátem Lipavským, který mu vadí jako kandidát do vlády

„Pan prezident mně sdělil výhrady k jednomu jménu, nicméně jsme se domluvili, že já to jméno teď nebudu sdělovat, protože bude ještě probíhat diskuze pana prezidenta se všemi kandidáty. K dalším kandidátům výhrady neměl,“ řekl Fiala v půli listopadu po schůzce se Zemanem, kterému předložil seznam členů své vlády, na níž se domluvili politici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.

O výměně kandidáta, k němuž má Zeman výhrady, šéf ODS neuvažuje.

Prezident v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Podle ústavy prezident jmenuje premiéra a na jeho návrh jmenuje ostatní členy kabinetu a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Ústava České republiky nepočítá s možností, že by mohl vetovat kandidáta do vlády.

Šéf lidovců Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Lipavský vystupoval proti angažmá Rusů v Dukovanech a proti Zemanovu poradci

Lipavský například požadoval odebrání diplomatického pasu prezidentovu poradci Martinu Nejedlému a v minulém volebním období Sněmovny byl jedním z autorů pozměňovacích návrhů k takzvanému lex Dukovany, který uzákonil vyřazení ruských a čínských firem z tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Byl místopředsedou výboru pro obranu a zahraničního výboru, ve volbách se do Sněmovny ale znovu nedostal.

Zemanovi také vadí, že Piráti zastávají v případě izraelsko-palestinského konfliktu méně jednoznačný postoj než on sám. Prezident dává dlouhodobě najevo své proizraelské názory a požaduje také, aby se české velvyslanectví v Izraeli přestěhovalo z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Lipavský chce také pracovat na přijetí Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv nebo na věcné revizi vztahů s Ruskem a Čínou.

Odpoledne na schůzku se Zemanem přijede kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL.

Zemanovy schůzky s kandidáty do vlády mají skončit v pátek 10. prosince. Protože je prezident kvůli covidu v izolaci, přijímá kandidáty oddělen plexisklovou bariérou. Podle pravidel při covidu trvá izolace nakažených, pokud nemají příznaky, 14 dní. Izolace by tak Zemanovi mohla skončit ve středu 8. prosince.