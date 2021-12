Zemanovi se do Lán přijede představit kandidát na ministra práce Jurečka

Pětikoalice počítá s pravidelnou valorizaci penzí a minimální mzdy či s podporou částečných úvazků a dětských skupin, se zavedením víceletého financování sociálních služeb či s navyšováním příspěvku na péči. Zvážit chce valorizaci rodičovské a životního minima. Prosadit chce i zákon o sociálním podnikání.

Prezidentovi by měl Jurečka představit své plány v resortu. Zemanovi se ovšem nijak zvlášť představovat nemusí. Již ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD, ANO a KDU-ČSL), kterou také jmenoval současný prezident, byl Jurečka ministrem zemědělství.

Setkání s kandidáty do vlády Petra Fialy chce prezident Zeman dokončit do 10. prosince. V následujícím týdnu by mohla být nová vláda jmenována.

Zeman se nyní na zámku v Lánech zotavuje po hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici a zároveň musí být v izolaci, protože se u něj prokázal covid. Kandidáty do vlády tak přijímá za stěnou z plexiskla.