Zavoral už nebude Zemanovým lékařem. Péči o prezidenta svěřil praktikovi

Hospitalizace prezidenta Zemana Prezident Miloš Zeman byl do ÚVN převezen 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním.

Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má Zeman chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že to je cirhóza.

Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení a na lůžko dlouhodobé péče.

Po převozu do Lán byl u prezidenta proveden test na covid s pozitivním výsledkem. Hlava státu se proto vrátila do nemocnice kvůli aplikaci monoklonálních látek. O dva dny později se pak Zeman vrátil do domácího prostředí. Prezident Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech šéfa ODS Petra Fialu předsedou vlády. (28. listopadu 2021)