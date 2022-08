Spor o „manželství pro všechny“ se rozhořel před návratem pochodu homosexuálů

„Ta válka uz je dávno dohraná. Dřív nebo později se to schválí. Kdo nevěří, ať se zeptá na názor svých dětí a vnuků,“ napsal o víkendu na Twitteru František Cerha, blízký spolupracovník premiéra Petra Fialy. Nevěří také, že na boji za „manželství pro všechny“ může někdo urvat masu hlasů.

Ještě razantněji se vyjádřil i enfant terrible ODS, starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Nejsmutnější na tom našem antibuzním držení koaliční a konzervativní basy je, že ODS bezpečně ví, že našemu voliči je manželství pro všechny u pr*ele. Je to tak, voliči ODS je to fuk. Já Petra chápu, ale až tam budu, tak to odklepnou i černopr*elníci, protože jim to poručím,“ glosoval Novotný spor o to, kdo má nárok na manželství.

Narážel tím na konzervativního premiéra Fialu a vulgárním označením na lidovce, největší bojovníky za manželství jen jako svazek muže a ženy.

12. června 2022

Předseda ODS a premiér Petr Fiala loni uvedl, že v etických záležitostech vždy respektoval volné hlasování zákonodárců. Sám je jako konzervativní poslanec přesvědčený, že manželství může být jen sňatek muže a ženy. Pod návrhem, aby se v Listině základních práv a svobod objevila nově slova „manželství jako svazek muže a ženy“, jsou na prvních místech podepsáni šéfové poslaneckých klubů KDU-ČSL Marek Výborný a ODS Marek Benda.

Téma rozděluje vládní koalici. „Máme patřit na Západ. To znamená mít manželství pro všechny. Láska dvou svobodných dospělých lidí totiž nikomu neubližuje. Snaha konzervativních poslanců vyčlenit LGBTQ občany ze společnosti ale ano. To je myšlenkové směřování k východním zemím typu Ruska nebo Maďarska,“ komentoval spor primátor za Piráty Zdeněk Hřib. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je skandální přes Ústavu určovat, že jsou některé rodiny druhé kategorie.

Poslanec Kolář kritizuje válku ultras táborů

„Myslím, že největším problémem manželství pro všechny je, že se z něj stala zákopová válka dvou ultras táborů, které spolu nechtějí diskutovat. A mezi nimi stojíme my, kterým je úplně fuk, jak se nazve úřední potvrzení na lásku… a nevěřícně kroutíme hlavami,“ napsal poslanec za TOP 09 Ondřej Kolář.

„Pojďme to obrátit. Zrušením svateb pro všechny lidé ušetří kopu peněz, uvolní se soudy, protože přestanou řešit, kdo komu zahejbá a bulvár nám nebude servírovat nevkusné fotky z kolotočářských veselek našich telebrit,“ navrhuje poslanec za TOP 09.

Letošní festival Prague Pride se koná od 8. do 14. srpna a nabídne desítky hudebních vystoupení, besed, přednášek, výstav, divadelních představení a filmových projekcí a vyvrcholí Duhovým průvodem 13. srpna, který zamíří z Václavského náměstí na Letenskou pláň, kde bude pokračovat hudebním a doprovodným programem.

Hlavním heslem 12. ročníku Prague Pride je #heartmatters. Hashtag odráží i vizuál festivalu Prague pride v čele s logem ve tvaru srdce, které symbolizuje 8 miliard srdcí, která bijí po celém světě.