Máme dluh vůči sexuálním menšinám, říká šéf nové proevropské strany Hanka

Jaký je podle vás zásadní problém v České republice, který podle vás politici opomíjejí?

Myslím, že jsou dva. Uprostřed klimatické krize vytváříme polovinu elektřiny pořád z uhlí a druhý problém je, že si zaděláváme na další problém do budoucnosti tím, že máme přibližně 700 tisíc lidí v exekucích. A to se dotýká sekundárně dvou milionů lidí. My jsme v podstatě dokázali exekucemi zasáhnout dvacet procent celé populace. To jsou rodiny, které žijí v chudobě. Děti, které chodí do školy, nemají tak silné sociální zázemí, to znamená, že se nedokážou tak dobře vzdělávat, nedokážou se třeba tolik soustředit na to, co se v té škole učí. A tohle je velký sociální a ekonomický problém, protože nedokážeme velké části populaci zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Co se s tím dá dělat?

Nástroje jako „milostivé léto“ fungují. Je třeba pracovat na omezení exekutorů. Exekutoři třeba, aby nebyly exekuce zastavené, posílají občas korunu jako splátku za toho postiženého, nebo postiženou. Další věc je inkluze. Jsou země, které se inkluzi věnují a mnohem více energie věnují primární prevenci, to znamená, že už na předškolní úrovni hledají děti, které by mohly potřebovat pomoc, podporu. Děti v systémech, které tak fungují, už ve druhé třídě nemají tak velký problém, aby se začlenily. Jejich vzdělávací proces se normalizuje, zatímco tady v Česku pak ty děti na druhém stupni mají poruchy chování.

Adam Hanka Je software developer, má magisterské vzdělání z německé Universität des Saarlandes. Členem týmu Volt Evropa je od března 2019, je spolupředseda Volt Česko, která byla zaregistrována v červnu 2022. Je mu 33 let.

Když zainvestujete do inkluze, do sociálně psychologických pracovníků, do psychologů, kteří budou těm dětem pomáhat, do asistentů, nebo třeba do toho, že ty děti dostanou ráno snídani, tak dokážeme velmi zlepšit výsledky toho vzdělávání. Nevím, jak to máte vy, nebo vaši čtenáři, ale já když mám hlad, tak se na nic soustředit nedokážu. A když přijde dítě do školy s tím, že nedostalo snídani, tak se na tu školu nesoustředí. A my tak promrháváme jejich talent a potenciál.

Momentálně diskriminujeme část populace

Příští týden začíná v hlavním městě pravidelná každoroční akce Prague Pride. Vaše nová strana se ji hodlá účastnit a podporujete, aby bylo schváleno manželství osob stejného pohlaví. Nejsme ale při pohledu na složení Sněmovny spíš blíž tomu, že by potřebný počet hlasů mohla získat úprava Listiny základních práv a svobod se zakotvením manželství jen jako svazku muže a ženy?

My máme vůči LGBTQI komunitě dluh. Těch poslanců, kteří podepsali ten návrh, je 54, což je něco přes čtvrtinu Poslanecké sněmovny. To zdaleka není většina, která by dokázala prohlasovat změnu Ústavy. Pevně věřím, že ne, a možná právě proto je důležité, aby se Prague Pride účastnilo co nejvíc lidí, aby tam bylo vidět, že svazky stejnopohlavních párů mají mezi českou veřejností velkou podporu a abychom dluh vůči LGBTQI komunitě začali splácet.

Aby ji šli podpořit i lidé, kteří k té komunitě nepatří?

Jistě, samozřejmě. To je otázka nás všech, protože momentálně diskriminujeme část populace. A to je prostě špatně.

Hodláte úředně zavést třetí, neurčité pohlaví. Každé dítě na světě se narodí buď jako chlapec nebo jako děvče. K čemu by podle vás taková změna, že by bylo uznáno neurčité pohlaví, byla přesně dobrá?

Pro mnoho lidí je otázka identity to, že se neidentifikují ani stoprocentně jako muž, ani stoprocentně jako žena. Pokud jde o třetí pohlaví, nejde o to, že budeme zavádět nebo vymýšlet, jak má to pohlaví vypadat. Jde o to, že jenom chceme, aby se osoby, které se neidentifikují ani jako muž, ani jako žena, mohly takto neidentifikovat i před státem. To znamená, aby v občance a v úřední komunikaci mohli mít x místo muž nebo žena. Aby je stát nenutil rozhodnout se v binární volbě, která pro ně není přijatelná.

A osoba neurčitého pohlaví by také podle vás mohla uzavřít manželství s mužem, ženou nebo s jinou osobou neurčitého pohlaví?

Samozřejmě. Prosazujeme, aby jakékoli dvě osoby, které jsou k tomu právně způsobilé, mohly uzavřít manželství.

Jak se díváte na to, když mezi ženami startují ve sportovních soutěžích muži, kteří podstoupili změnu pohlaví? Nemají i po takové změně výhodu oproti ženám díky tomu, s jakou celkovou strukturou těla se narodili?

Na toto nemám úplně názor. Pro mě je to otázka sportovních svazů.

Euro co nejdříve. Snad do pěti let

Nová strana Volt Česko, kterou vedete, chce, aby se v Česku co nejrychleji platilo eurem místo české koruny. Kdy to podle vás má být možné?

Česká republika ještě před relativně krátkou dobou plnila maastrichtská kritéria. Momentálně je neplní, takže chceme, aby vláda začala plnit své programové prohlášení, abychom vstoupili do systému ERM II a potom abychom euro přijali v nejbližším možném termínu, jakmile začneme maastrichtská kritéria naplňovat.

Realisticky byste to odhadl na horizont kolika let?

Já doufám, že třeba pěti.

Nadšením pro euro neplanou současná nejsilnější vládní strana ODS, ani nejsilnější opoziční – hnutí ANO. Jak chcete lidi přesvědčit, že by euro místo koruny bylo výhodnější, když dvě nejpopulárnější uskupení v této zemi tomu nejsou nijak zvlášť nakloněna?

Tady fungují dva argumenty. Tím, že nemáme rádi euro, si podkopáváme vlastní ekonomiku a podkopáváme tím i úspory obyvatel, protože být v eurozóně je výhodné. A zároveň je to součást integrace. Proto jsme založili Volt, že chceme prosazovat více evropské integrace, chceme ji federalizovat a chceme spoluobčany napříč Evropou přesvědčovat, že federální Evropa je jediná možnost, kterou máme, aby nejen Česká republika, ale i Evropa prosperovaly.

Jste o potřebě eura přesvědčen, i když Evropa v poslední době chvílemi ukazuje, jak je nejednotná?

Nemyslím si, že Evropa ukazuje, že je nejednotná.

Evropu teď vydírá jedna země

A co v přístupu k Ukrajině a vůči Rusku?

Evropa by byla mnohem jednotnější, kdybychom zrušili právo veta pro hlasování v radě, protože Evropa se momentálně nechá vydírat jednou zemí, která má jiný názor. Tady se konkrétně můžeme bavit o Maďarsku. Jinak Evropa je v přístupu k Ukrajině jednotnější, než jsme si dokázali představit.

Myslíte tím třeba to, že francouzský prezident Emmanuel Macron řekl v rozhovoru pro The Guardian, že Rusko by nemělo být na Ukrajině poníženo, když Maďarsko blokuje přijetí ostřejších sankcí a když některé země zajímá víc plyn než to, že agresivní země v Evropě vede válku proti svému sousedovi?

To jsou přesně ty partikulární zájmy v Evropě, které brání tomu, aby Evropa fungovala pohromadě. Právě proto my jako Volt jsme celoevropská politická strana. Chceme, aby Evropa fungovala jako flexibilnější kontinent, aby se stávala větší a větší velmocí a dokázala mluvit jedním jazykem navenek. Aby si vytvářela jednu zahraniční politiku, aby se dokázala víc integrovat a stávala se víc a víc federací.

Navrhujete zrušit právo veta jedné členské země Evropské unie, aby nemohla být EU vydírána jednou nebo dvěma členskými zeměmi. Myslíte, že právě taková změna by pro zemi jako je Česká republika byla skutečně výhodná? Nemohlo by se to obrátit proti nám?

Já myslím, že jsme nebyli čtyři roky přehlasováni. To znamená - ano, je to pro nás výhodné.

Zrušili byste právo veta v EU úplně, nebo by v některých případech mohla zůstat potřeba jednomyslnosti v rozhodování?

Podle mě je jen jediný případ, kdy je třeba jednomyslnosti v rozhodování, a to je přijímání nových členů.

Pokud by se ukázalo, že nějaká země funguje v unii jako „trojský kůň“ zájmů nepřítele, měly by jí ostatní zem z Unie „vyprovodit“?

Vyprovodit ne. Evropská unie je prostor, kde chceme sdílet společné hodnoty, společnou politiku, chceme. aby navenek mluvila jedním hlasem, ale rozhodně nemá smysl tu zemi vypoklonkovávat. Ale EU má nástroje, aby s takovou zemí pracovala a aby podpořila demokracii v takové zemi, což je podle mě důležitější, než aby se takové země zbavovala.

Tvrdíte, že potřebujeme celoevropskou stranu, abychom mohli lépe čelit výzvám, které přináší jednadvacáté století, ať už je to klimatická krize či migrace. V jak velkou podporu české veřejnosti si s tímto konceptem doufáte?

To právě teď zjišťujeme. Jsme první strana tohoto charakteru v celé Evropě. Kolegové v zahraničí už kandidovali v mnoha volbách od lokální úrovně až po národní. Máme dva poslance v Bulharsku, dva v Nizozemsku, máme i jednoho europoslance za Německo. Takže evidentně podpora pro to existuje. Sjednocená, silná fungující Evropa potřebuje celoevropské politické strany, abychom dokázali společně řešit výzvy 21. století jako klimatickou krizi, jako transformaci na bezuhlíkovou ekonomiku, jako společnou obranu, Moje představa je taková, že dokážeme postavit jednu energetickou soustavu napříč Evropou, abychom dokázali vykrýt výpadky obnovitelných zdrojů z jedné země produkcí energie v jiné zemi. A potřebujeme společnou evropskou armádu, která by to měla bránit.

Bez evropské armády se nehneme z místa

Jak by mohly evropské země budovat společnou armádu, když se teď zcela jinak se k napadení Ukrajiny Putinovým Ruskem staví pobaltské státy, Polsko a Česko a na druhé straně zcela jinak Maďarsko?

Budování celoevropské armády je nezbytnost a musí být pod demokratickou kontrolou Evropského parlamentu. Bez toho se nehneme z místa.

Má Západ dál Ukrajině posílat zbraně, aby se mohla bránit ruské agresi?

Ano.

Mluvíte o jedné energetické síti napříč Evropou. Rakousko dlouhodobě formuluje výhrady vůči využívání jaderné energetice v sousední České republice. Jak vidíte tento spor vy?

My máme členy v 31 zemích, včetně Rakouska, a my tyto diskuse vedeme. Museli jsme to vyřešit a je to součástí našeho celoevropského programu, že zatím jadernou energetiku považujeme za nezbytný zdroj energie, abychom dokázali řešit klimatickou krizi.

Uznali to i vaši kolegové z Rakouska?

Ano. A to je přesně ta nastupující generace, která je pragmatičtější, která je mnohem méně zatížená národními sentimenty. A uznali to i naši kolegové z Německa, kteří se na začátku báli, že to pro ně bude ve volbách přítěž.

Máme zakázané přijímat dary od firem

Jak máte zajištěné financování?

Celoevropský Volt je financován z příspěvků dárců, fyzických osob. Máme zakázané financování od firem, právnických osob. V České republice zatím nemáme tak vysoké náklady. Něco financujeme ze svých zdrojů, začínáme fundraisingovou kampaň

Na zkoušku budete kandidovat již letos na podzim v komunálních volbách v Praze, ale své úsilí podle mě směřujete hlavně k volbám do Evropského parlamentu. Můžete to potvrdit?

Směřujeme naše úsilí ke každým volbám, které jsou po cestě. Volt by chtěl mít v Evropském parlamentu vlastní frakci.To znamená, že musíme být úspěšní alespoň v sedmi zemích v Evropě.