Prague Pride vrcholí. Do Prahy se vrací duhový karnevalový průvod na Letnou

Sobotní průvod se do Prahy vrátí po dvouleté pandemické pauze. Před polednem vyrazí tisíce lidí v pestrobarevných kostýmech a maskách ze spodní části Václavského náměstí a projdou přes ulici Na Příkopě, Celetnou, Staroměstské náměstí a Pařížskou k Vltavě.

Přes Čechův most by účastníci měli pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Program poté bude pokračovat hudebními vystoupeními na šesti stagích.

„U našich stánků si také budete moci vyrobit svůj last-minute transparent do průvodu, podepsat petici za manželství pro všechny, nechat se nalíčit v make-up stánku,“ uvádí organizátoři. Počítají, s účastí až 20 tisíc lidí. Večer se také duhově osvítí rozhledna na Petříně.

Lidé, kteří trasu nezvládnou ze zdravotních důvodů celou ujít, se mohou na akci přijít podívat z ptačí perspektivy. „Domluvili jsme přístup na balkon Právnické fakulty UK. Budou odtud mít skvělý výhled na celé procesí a nepřijdou o naši hrdou atmosféru. Na balkon můžete od 13:00 do 14:30,“ stojí na stránkách festivalu.

Pride probíhá od 8. do 14. srpna a kromě karnevalového průvodu nabízí koncerty, workshopy, debaty či divadelní představení. Většina z akcí je přístupná zdarma.

Letošní ročník festivalu nese téma Heart matters, tedy na srdci záleží nebo srdeční záležitost. „Odráží to lidskoprávní aspekt celého festivalu. Srdce není pouze v našem logu, ale je tu i osm miliard srdcí, která bijí po celém světě. Snažíme se říct, že na všech srdcích záleží. Je to symbol života, sounáležitosti, vzájemné lásky a lidskosti. Téma se promítá do téměř všech 150 festivalových akcí,“ řekl ředitel festivalu Tom Bílý.

Festival v posledních letech finančně i symbolicky podporuje hlavní město. Letos jako v minulých letech visí na magistrátní budově duhová vlajka. Před radnicí je podruhé také duhový přechod. Duhové vlajky se již v pátek objevily v ulicích metropole.